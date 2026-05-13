Шэрон Стоун сообщила о смерти старшего брата

13 мая 2026, 22:31

Умер брат Шэрон Стоун — актёр Майкл Стоун

Шэрон Стоун (Фото: Instagram* / @sharonstone)

Шэрон Стоун переживает новую трагедию в семье. Голливудская звезда сообщила о смерти своего старшего брата Майкла Стоуна, которому было 74 года.





По словам актрисы, он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Печальной новостью Стоун поделилась в личном блоге, опубликовав фотографию брата и короткое прощальное обращение.





«Майкл Стоун, мой старший брат, ушёл из жизни после продолжительной болезни. Мы желаем ему покоя», — написала актриса от имени всей семьи.