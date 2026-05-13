Шэрон Стоун сообщила о смерти старшего брата
Умер брат Шэрон Стоун — актёр Майкл Стоун
Шэрон Стоун переживает новую трагедию в семье. Голливудская звезда сообщила о смерти своего старшего брата Майкла Стоуна, которому было 74 года.
По словам актрисы, он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Печальной новостью Стоун поделилась в личном блоге, опубликовав фотографию брата и короткое прощальное обращение.
«Майкл Стоун, мой старший брат, ушёл из жизни после продолжительной болезни. Мы желаем ему покоя», — написала актриса от имени всей семьи.Майкл Стоун также был связан с киноиндустрией. Его актёрский дебют состоялся в 1990 году в фильме «Конец ночи», а спустя несколько лет он появился на экране вместе со знаменитой сестрой в вестерне «Быстрый и мёртвый». Несмотря на участие в кино, Майкл предпочитал оставаться вдали от публичности и редко появлялся в прессе.
Для семьи Стоун это уже не первая тяжёлая потеря за последние годы. В 2023 году актриса потеряла младшего брата Патрика, который скончался в возрасте 57 лет из-за проблем с сердцем. А летом прошлого года ушла из жизни и мать актрисы — Дороти Стоун. Ей был 91 год.