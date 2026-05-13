Виктория Боня со слезами отказалась от восхождения на К2

Боня отменила экспедицию на К2 после серьёзной травмы ноги

Виктория Боня сообщила в соцсетях, что в этом году не сможет осуществить свою мечту — подняться на вершину Чогори (К2), второй по высоте горы в мире после Эвереста.





Причиной стала серьёзная травма ноги, полученная во время подготовки к экспедиции. Освоём решении звезда рассказала подписчикам со слезами на глазах. По словам Бони, она вложила в подготовку огромное количество времени, сил и эмоций, поэтому отказ от восхождения дался ей крайне тяжело.





«Наверное, тяжело понять, почему я плачу, но в это вложено столько сил, столько желания, столько времени, организации своих планов… К2 в этом году не будет», — призналась блогерша.