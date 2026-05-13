Виктория Боня со слезами отказалась от восхождения на К2
Боня отменила экспедицию на К2 после серьёзной травмы ноги
Виктория Боня сообщила в соцсетях, что в этом году не сможет осуществить свою мечту — подняться на вершину Чогори (К2), второй по высоте горы в мире после Эвереста.
Причиной стала серьёзная травма ноги, полученная во время подготовки к экспедиции. Освоём решении звезда рассказала подписчикам со слезами на глазах. По словам Бони, она вложила в подготовку огромное количество времени, сил и эмоций, поэтому отказ от восхождения дался ей крайне тяжело.
«Наверное, тяжело понять, почему я плачу, но в это вложено столько сил, столько желания, столько времени, организации своих планов… К2 в этом году не будет», — призналась блогерша.Как ранее рассказывала Виктория, травму она получила во время тренировочного похода с тяжёлым рюкзаком весом около 20 килограммов. После неудачного движения нога начала сильно болеть и вскоре потемнела. Позже врачи диагностировали у неё разрыв связки.
По словам телеведущей, восстановление займёт около трёх месяцев. Кроме того, Боня подчеркнула, что не имеет права подвергать риску других участников экспедиции, поскольку восхождение на К2 считается одним из самых опасных в мире.