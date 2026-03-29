Егор Крид поставил фанатов на паузу и устроил «танцевальный инструктаж» прямо на сцене

29 марта 2026, 18:01

Егор Крид остановился на три песни на концерте и устроил эмоциональный взрыв

Егор Крид устроил своим поклонникам настоящий эмоциональный аттракцион на последнем концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





На протяжении трёх песен певец просто стоял на месте, не двигаясь, из-за чего часть зрителей растерялась.



Когда публика начала терять нить происходящего, артист обратился к фанатам с напутственной речью. Он отметил, что для него важнее не полный зал, а настоящая отдача и энергия.





«Я лучше соберу триста человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем будут собирать солд-аут. Поэтому, если вы хотите прямо сейчас быть со мной одним целым, у нас ещё есть время, чтобы это изменить», — сказал он.