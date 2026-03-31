Егор Крид сделал роскошный подарок Диларе на день рождения
Популярный исполнитель Егор Крид подарил блогеру Диларе квартиру. Об этом пишет VOICE.
Музыкант преподнёс сюрприз во время празднования дня рождения девушки. На вечеринке по случаю 26-летия артист лично поздравил именинницу, вручил ей роскошный букет и объявил о своём щедром презенте. Сначала блогер не поверила в происходящее, но позже подтвердила факт получения недвижимости в своих аккаунтах.
Пользователи сети разделились во мнениях. Одни считают, что такой подарок указывает на отношения, выходящие за рамки дружбы. Другие полагают, что исполнитель специально выбрал слишком дорогой сюрприз для привлечения внимания медиа.
