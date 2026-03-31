Фадеев запретил двоюродной сестре использовать песни спустя 25 лет

31 марта 2026, 15:05

Максим Фадеев забрал права на творчество Марины Черкуновой

Продюсер Максим Фадеев оказался в центре громкого конфликта с родственницей и бывшей подопечной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В начале нулевых Фадеев активно продюсировал Марину Черкунову, участницу группы Total, и, как считала сама певица, все песни были ей подарены.





«Я все эти 25 лет как могла сохраняла музыку. Ко мне никогда не возникали никакие претензии, намёки на контракты. Я все эти годы ходила говорила: "Давайте как-то оформимся". По словам старожил, все права подарены кому-то из Total. На словах он (Фадеев) дарил мне тысячи раз, говорил: "Это твоё, давай, действуй. Я ухожу, я отказываюсь", и 25 лет ко мне не было претензий. Буквально недавно пришли две бумаги — полный запрет на исполнение», — рассказала Черкунова в интервью Ксении Собчак.