Суд закрыл дело о банкротстве Лерчек после погашения долга
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает «Известия».
Основанием стало полное погашение задолженности перед налоговой службой. На заседании защита блогерши предоставила подтверждение перевода 176 миллионов рублей на её налоговый счёт — эта сумма даже превысила требования ФНС. После этого суд принял решение закрыть дело.
При этом сама Чекалина сейчас проходит серьёзное лечение: ранее у неё диагностировали рак желудка. Также она подала заявление на сотрудников полиции, утверждая, что во время разбирательств ей якобы не позволяли своевременно обращаться за медицинской помощью, несмотря на жалобы на самочувствие.
