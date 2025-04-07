Екатерина Волкова трогательно поздравила киномужа из сериала «Воронины»

Георгий Дронов и Екатерина Волкова (Фото: instagram* /volkovihome)
7 апреля артисту театра и кино Георгию Дронову исполнилось 54 года. В социальных сетях его поздравила актриса Екатерина Волкова, которая сыграла его жену Веру в сериале «Воронины». В честь праздника актриса поделилась снимками с совместной фотосессии.
«Егорушка, когда мы только начинали, я и представить не могла, что наш семейный союз продлится столько лет — и всё это время рядом будет человек с потрясающим чувством юмора, добротой, поддержкой и железным терпением», — написала Екатерина.Актриса выразила благодарность коллеге за поддержку, участие и готовность всегда выручить.
«Ты всегда был опорой, даже если текст забыла, даже если смеялась в кадре там, где не надо, подхватывая своим заразительным смехом. С тобой спокойно, весело, и я благодарна за то, что этот путь прошли вместе. Пусть впереди будет еще много крутых ролей, захватывающих проектов и вдохновляющих съемок. А если вдруг снова пересечемся на площадке — считай, это судьба! Люблю, обнимаю», — поделилась актриса в социальных сетях.
Георгий Дронов и Екатерина Волкова (Фото: instagram* /volkovihome)
Поклонники актёров и их пары тоже присоединились к поздравлениям, оставив множество теплых комментариев. «Люблю вашу пару в сериале! «Воронины» навсегда в сердце!», «С днем рождения, Костика! Там Галина Ивановна еще не стучится в дверь с поздравлениями?», «Поздравляю от всей души. Обожаю вас!»
Комедийный сериал «Воронины» стал настоящим хитом телеканала СТС и выходил в эфир с 2009 по 2019 год. В прошлом году на экраны вышел первый сезон спин-оффа под названием «Костя — Вера», в котором Дронов и Волкова вновь вернулись к своим знаменитым ролям. Однако проект не обошёлся без скандала — актриса Мария Илюхина, сыгравшая Машеньку, дочь главных героев, с самого начала сериала, не была приглашена к участию в продолжении.
Георгий Дронов — выпускник Театрального училища имени Щепкина — также известен по ролям в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор», где он сыграл Толика. Сейчас актёр исполняет роль майора Романа Жилинава в ситкоме «Девушки с Макаровым», который выходит на экраны с 2021 года.
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Дарья Филинова