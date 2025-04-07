«Я красивая, сексуальная, со мной всегда рядом мужчина»: Анастасия Волочкова рассказала про свое тело и личную жизнь

Фото: Instagram* /volochkova_art
Бывшая артистка балета Анастасия Волочкова рассказала в своих соц. сетях про правила для поддержания фигуры, которые установила много лет назад. Каждый день она отводит себе несколько часов для занятий в тренажерном зале и у балетного станка, а также следит за своим рационом.
Основу ее питания составляют легкие белки, салат, немного лимона, бульон и специи. Экс-прима нередко делится с подписчиками подробностями своего меню. Как утверждает Анастасия, она довольна своим внешним видом, хотя ее нередко критикуют в сети. К негативу она относится с иронией полагая, что волны ненависти вызваны завистью.
Анастасия считает, что с возрастом нужно затрачивать физические силы на поддержание своей природной красоты. По ее словам, главное — не поддаваться лени и не засиживаться на диване. Ведь энергия и движение — залог привлекательности. Особое место в её жизни занимает русская баня. Волочкова отмечает, что она восстанавливает силы именно так: каждый день после трехчасовых тренировок.
Экс-прима Большого театра рассказала, что чаще всего её критикуют женщины, не уделяющие себе внимания.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
«Очень много завистливых людей, которые не могут поверить и представить, что, во-первых, красота моего тела — дар Божий, а не плоды пластических хирургов, как сейчас модно. Знаете, кто-то себе делает грудь, кто-то ягодицы, губы... Все становятся одинаковыми», — делится артистка.
Анастасия считает, что с возрастом нужно затрачивать физические силы на поддержание своей природной красоты. По ее словам, главное — не поддаваться лени и не засиживаться на диване. Ведь энергия и движение — залог привлекательности. Особое место в её жизни занимает русская баня. Волочкова отмечает, что она восстанавливает силы именно так: каждый день после трехчасовых тренировок.
«Каждый день — трехчасовая работа в балетном зале, профессиональный массаж, русская баня в сочетании с ледяной купелью. Я гроза банщиков. Парюсь очень жестко. Это для меня действительно восстановление сил и энергии», — пишет Анастасия в блоге.
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / volochkova_art)
Экс-прима Большого театра рассказала, что чаще всего её критикуют женщины, не уделяющие себе внимания.
«А гадости мне пишут злые, страшные, недолюбленные тетки. Они рассказывают, как мне одеваться, что делать... Это пишут либо боты, либо те, кому хочется сказать: "Родная моя, твое лицо — то, чем садятся на крыльцо"»Несмотря на это, Анастасия утверждает, что всегда пользовалась вниманием мужчин. Одна она бывает крайне редко, ведь рядом с ней находятся ее многочисленные поклонники. Однако с выбором мужа она не торопится — ее требования слишком высоки.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Филинова