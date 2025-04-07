Стало известно, сколько денег осталось на счетах приговорённой к пяти годам тюрьмы Блиновской

Елена Блиновская (фото: Telegram @Blinovskaya)
Месяц назад Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов за период с 2019 по 2021 годы. В общей сложности блогер задолжала государству 918 миллионов рублей.
Осенью прошлого года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл в отношении неё процедуру реализации имущества. Так, её подмосковный коттедж, четыре квартиры в Москве и 40 земельных участков готовятся продать за долги.
Теперь же появились сведения, сколько средств осталось на счетах Блиновской. Как сообщает StarHit, в банке ВТБ у неё лежат 12 миллионов рублей, в Т-банке – четыре миллиона и ещё два миллиона – в Сбере. Итого, на её счетах остаются более 40 миллионов рублей.
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Теперь же появились сведения, сколько средств осталось на счетах Блиновской. Как сообщает StarHit, в банке ВТБ у неё лежат 12 миллионов рублей, в Т-банке – четыре миллиона и ещё два миллиона – в Сбере. Итого, на её счетах остаются более 40 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова