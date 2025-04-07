Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Ей было сложно летать, она боялась»: вдова Юдашкина высказалась о Пугачёвой, посетившей его похороны в России

«Ей было сложно летать, она боялась»: вдова Юдашкина высказалась о Пугачёвой, посетившей его похороны в России

Вдова Юдашкина высказалась о Пугачёвой, которая посетила его похороны в России
Валентин и Марина Юдашкины (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Валентин и Марина Юдашкины (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Около двух лет прошло со дня смерти модельера Валентина Юдашкина. Его вдова Марина и дочь Галина вспомнили, как он боролся за жизнь.
Кутюрье не стало в начале мая 2023 года после многолетней борьбы с онкологией. На его похороны прилетела Алла Пугачёва, которая на тот момент уже проживала за границей. Вдова Юдашкина отметила, что певице пришлось преодолеть длительный путь, чтобы попрощаться с близким другом.

«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», – отметила Марина Юдашкина в интервью «Осторожно: Собчак».
Она отметила, что очень переживала за мужа во время его лечения, однако держалась и не позволяла себе опускать руки и давать волю эмоциям. Она делала всё возможное, чтобы не показывать переживаний и паники.

Марина подчеркнула, что её мама и бабушка умерли у неё на руках. Обе также болели раком. Когда аналогичная ситуация начала повторяться с её супругом, женщина обратилась к Богу с просьбой: «Господи, оставь уже мою семью в покое!».

Также вдова модельера дала себе установку не биться в истерике перед публикой на прощании с Юдашкиным, поэтому она была абсолютно спокойна, но исключительно внешне.

В настоящее время Модным Домом Валентина Юдашкина руководит его единственная дочь Галина, которой в работе помогает муж Пётр Максаков, выполняющий функции финансового директора.

«Папа – уникальный человек. Людям, которым делают химию, обычно плохо, их тошнит и так далее. А он шёл после неё на работу. У него был очень сильный организм. Последние два года были самые плохие. И то это было после последней операции на голову. А до этого он работал, везде летал. Он принимал экспериментальные лекарства, но метастазы появлялись где угодно. Папа не сдавался до последнего», – поделилась дочь модельера.
Читайте также:

Бизнес Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти

Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене

«Меня поддерживают как никогда»: переживающая за находящегося в коме мужа Симоньян сделала заявление
#лекарства
#бизнес
#женщина
#похороны
#алла пугачёва
#операции
#интервью
#заявление
Певец Джастин Бибер поздравил Александра Овечкина с рекордом NHL
07 апреля 2025, 11:40

Джастин Бибер (фото: Instagram* @justinbieber)

Джастин Бибер поздравил Александра Овечкина, накануне вечером побившего «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки и ставшего лучшим снайпером в истории НХЛ.
Певец опубликовал несколько сторис в личном блоге, в которых показал, как наблюдал за 895-й шайбой российского нападающего «Вашингтона» Овечкина в Лиге.

«Поздравляю Овечкина, который только что превзошёл Гретцки. Чёрт, это сумасшествие», – написал Бибер в своём Instagram*.
На эти слова отреагировала жена хоккеиста Анастасия, которая поблагодарила Бибера за поддержку.

Читайте также:

Овечкин побил «вечный» рекорд Грецки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

«Сейчас с ума сойдёт весь мир»: Ксения Собчак высказалась о рекордной шайбе Александра Овечкина

Бузова, Пересильд, Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением

*запрещён в РФ
#рекорд
#певец
#нхл
#звёзды
#александр хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жизнь преподнесла мне самые крутые уроки»: Наталья Бардо раскрыла, что хотела бы поменять в жизни
Наталья Бардо: жизнь устраивает мне каждый день испытания и приключения
07 апреля 2025, 11:11

Наталья Бардо (Фото: «ВКонтакте»/nataliabardo)

Актриса Наталья Бардо отметила свой 37-й день рождения и призналась, что не стала бы ничего менять в своей жизни.
6 апреля Бардо исполнилось 37 лет. Праздник она отметила в Милане. Девушка призналась, что ничего не хотела бы менять в своей жизни.

«Жизнь преподнесла мне невероятный опыт, подарила мне самые крутые уроки, устраивает каждый день испытания и приключения. Знакомые говорят: "После хорошего наступает расплата". У всего есть цена. А у меня, наоборот: сначала трудности, сложности, травмы, ошибки, потери, и потом я получаю сполна. Приходится ждать, работать, терпеть, но потом всегда наступает самая сладкая награда», — написала Бардо в соцсети «ВКонтакте».

Она также выразила благодарность своей маме за то, что та подарила ей ни на чью не похожую жизнь.

Артистка пояснила, что может летать частными бортами, а потом спать на полу в проходе эконом-класса, одинаково любить брендовые джинсы и те, которые купила на «Озоне», заказывать сборщика мебели или собирать шкаф самостоятельно и ездить на дешевых такси в Дубае.

Наталья также обратилась к подписчикам и отметила, что именно они ее вдохновляют своими доброжелательными комментариями.

Читайте также:

Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой сериала «Реальные пацаны»

Актер Сергей Плотников ютится в маленькой однушке с женой и пятью детьми

«Я был мертвый»: Шоуа высказался об уходе Храмовой из «Непары»
#праздник
#такси
#соцсети
#актёр
#испытания
#жизнь
#вконтакте
#цена
#награда
#уроки
#травмы
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поставьте рядом Лолиту и всяких… Печаль да слёзы»: Цыганова резко высказалась о современной культуре
Вика Цыганова заявила, что современные артисты «украли культуру» у России
07 апреля 2025, 11:04

Вика Цыганова (фото: ВКонтакте @vika_tsiganova)

Вика Цыганова резко высказалась о российской современной культуре. В своём Telegram-канале певица сравнила советских артистов и представителей отечественного шоу-бизнеса.
Исполнительница не скрывает своего возмущения по поводу творчества и поведения современных артистов и убеждена, что в последнее время российский шоу-бизнес опустился «ниже плинтуса».

Цыганова подчеркнула, что «Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» не являются выдающими артистами и «русскими по духу людьми».

Также Виктория в личном блоге вспомнила о народной артистке СССР Элине Быстрицкой, которая 4 апреля могла бы отпраздновать день рождения. Цыганова опубликовала видеоролик, в котором актриса исполняет композицию к роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Певица восхитилась благородством Быстрицкой, которая олицетворяет украденную, по словам Цыгановой, культуру.

«Посмотрите, люди, порадуйтесь, какие были актрисы. Стать, дух, великолепная школа, речь, дикция, костюм, все это – культура. Культура, которую у нас украли. Поставьте рядом Лолиту и всяких так называемых артисток… Печаль да слёзы. А им всё Божья роса…», – написала Цыганова.
Читайте также:

«Мимикрия всем надоела»: Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»

Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»

«Люди должны видеть лица изменников»: Цыганова высказалась о замазанном лице Пугачевой в фильме «Ледокол»
#культура
#певица
#ссср
#актриса
#люди
#киркоров
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой сериала «Реальные пацаны»
Анна Семенович и Владимир Селиванов сняли совместный клип
07 апреля 2025, 10:50

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым, известным под псевдонимом VAVAN. Звёзды появились в образе жениха и невесты в новом клипе певицы, который она опубликовала в своих соцсетях.
Трек «Третья попытка» написала поэт Михаил Гуцериев и композитор Дарья Кузнецова. А режиссёром клипа выступил Дима Литвиненко. Съёмки проходили на Патриарших прудах в Москве.

«Все так долго меня изводили вопросом “Когда же свадьба?”, что как только мне предложили эту песню и сценарий клипа, я незамедлительно ответила: “Свадьбе быть!“. Да, не с тем любимым мужчиной, с которым планировала… Но и кандидатура Вовы Селиванова – прекрасный выбор», – рассказала певица в беседе с «Московским комсомольцем».
Читайте также:

Семенович заявила, что заслужила госнаграду от Путина

«Привыкаю»: Анна Семенович показала, как проводит утро в загородном доме

«Хочу быть счастливой, а не с торчащими бедрами»: Анна Семенович объяснила отказ от диет
#свадьба
#певица
#композитор
#поэт
#сценарий
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер Сергей Плотников ютится в маленькой однушке с женой и пятью детьми
Актер Сергей Плотников живет с женой и пятью детьми в однокомнатной квартире
07 апреля 2025, 10:38

Сергей Плотников (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Актер Сергей Плотников живет вместе с женой и пятью детьми в однокомнатной квартире площадью 38 квадратных метров.
В 2009 году Плотников женился на Дарине. Четвертая жена младше мужчины на 28 лет. Пара живет в Москве в однокомнатной квартире, где растит пятерых детей

«Да, мы живем всемером в однокомнатной квартире: пятеро детей и двое взрослых. На балконе сначала тесть жил, потом старший сын, но он ушел в кадетский корпус, сейчас там дочь. Это отапливаемый балкон», — рассказал заслуженный артист России в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Плотниковы максимально пытаются оптимизировать пространство. Игрушки хранятся в диване, а в шкафу висит только необходимая одежда. При этом супруги даже умудряются уединяться.

При этом супруги не могут претендовать на участие в программе для нуждающихся в жилье, так как на каждого ребенка должно быть менее 10 кв. метров. Но у Плотникова все же есть еще одна квартира, в которой живет его бывшая жена с сыном. При этом Сергей задумывается о рождении еще одного ребенка. В этом случае им удастся получить помощь от государства в расширении жилплощади.

Читайте также:

Бизнес Чекалиных терпит огромные убытки

«Бумеранг»: Африкантова о разладе с Капаклы на фоне новостей о разводе Пинчук с Чобаняном

Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете
#бизнес
#балкон
#игрушки
#техника
#одежда
#супруги
#звёзды
#артист
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате