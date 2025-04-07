«Ей было сложно летать, она боялась»: вдова Юдашкина высказалась о Пугачёвой, посетившей его похороны в России

Валентин и Марина Юдашкины (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Около двух лет прошло со дня смерти модельера Валентина Юдашкина. Его вдова Марина и дочь Галина вспомнили, как он боролся за жизнь.
Кутюрье не стало в начале мая 2023 года после многолетней борьбы с онкологией. На его похороны прилетела Алла Пугачёва, которая на тот момент уже проживала за границей. Вдова Юдашкина отметила, что певице пришлось преодолеть длительный путь, чтобы попрощаться с близким другом.
Марина подчеркнула, что её мама и бабушка умерли у неё на руках. Обе также болели раком. Когда аналогичная ситуация начала повторяться с её супругом, женщина обратилась к Богу с просьбой: «Господи, оставь уже мою семью в покое!».
Также вдова модельера дала себе установку не биться в истерике перед публикой на прощании с Юдашкиным, поэтому она была абсолютно спокойна, но исключительно внешне.
В настоящее время Модным Домом Валентина Юдашкина руководит его единственная дочь Галина, которой в работе помогает муж Пётр Максаков, выполняющий функции финансового директора.
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«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», – отметила Марина Юдашкина в интервью «Осторожно: Собчак».Она отметила, что очень переживала за мужа во время его лечения, однако держалась и не позволяла себе опускать руки и давать волю эмоциям. Она делала всё возможное, чтобы не показывать переживаний и паники.
Марина подчеркнула, что её мама и бабушка умерли у неё на руках. Обе также болели раком. Когда аналогичная ситуация начала повторяться с её супругом, женщина обратилась к Богу с просьбой: «Господи, оставь уже мою семью в покое!».
Также вдова модельера дала себе установку не биться в истерике перед публикой на прощании с Юдашкиным, поэтому она была абсолютно спокойна, но исключительно внешне.
В настоящее время Модным Домом Валентина Юдашкина руководит его единственная дочь Галина, которой в работе помогает муж Пётр Максаков, выполняющий функции финансового директора.
«Папа – уникальный человек. Людям, которым делают химию, обычно плохо, их тошнит и так далее. А он шёл после неё на работу. У него был очень сильный организм. Последние два года были самые плохие. И то это было после последней операции на голову. А до этого он работал, везде летал. Он принимал экспериментальные лекарства, но метастазы появлялись где угодно. Папа не сдавался до последнего», – поделилась дочь модельера.Читайте также:
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Анастасия Чинкова