«Меня поддерживают как никогда»: переживающая за находящегося в коме мужа Симоньян сделала заявление

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)
Маргарита Симоньян 6 апреля отмечает 45-летие. Однако в этом году праздник омрачился отсутствием рядом мужа Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.
Переживающая за супруга журналистка поблагодарила поклонников за поздравления и слова поддержки в свой день рождения. В своём Telegram-канале главный редактор RT призналась, что тёплые слова публики сейчас для неё особенно важны, поскольку они «поддерживают как никогда».
Несмотря на серьёзные проблемы в семье, Симоньян продолжает заниматься общественной деятельностью. Лишь изредка она делится с подписчиками новостями о состоянии мужа. Она отмечала, что страшнее того, что в настоящее время происходит с Кеосаяном, в её жизни никогда не было.
Напомним, что телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С этого момента он находится в коме.
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Несмотря на серьёзные проблемы в семье, Симоньян продолжает заниматься общественной деятельностью. Лишь изредка она делится с подписчиками новостями о состоянии мужа. Она отмечала, что страшнее того, что в настоящее время происходит с Кеосаяном, в её жизни никогда не было.
Напомним, что телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С этого момента он находится в коме.
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Анастасия Чинкова