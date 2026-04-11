Екатерина Волкова призналась, что разорвала общение с матерью ради здоровья
Актриса Екатерина Волкова в интервью шоу «Как это бывает с Яной Чуриковой» откровенно рассказала о сложных отношениях с собственной матерью.
По словам артистки, многолетнее эмоциональное напряжение и попытки заслужить одобрение со стороны родного человека привели к серьёзному ухудшению состояния здоровья.
Волкова призналась, что на фоне постоянного стресса у неё появились тревожные симптомы — бессонница, сильное напряжение, а также физические проявления, включая нервный тик. Она отметила, что в какой-то момент ощущала состояние, близкое к предынсультному, и не могла справиться с ним привычными способами.
По словам актрисы, на фоне эмоционального истощения она начала снимать стресс с помощью еды и алкоголя, что только усугубляло ситуацию. В итоге она приняла непростое решение — заблокировать мать в телефоне, назвав это шагом к самосохранению и психологической защите.
При этом Волкова подчеркнула, что, несмотря на отсутствие общения, продолжает поддерживать мать материально и не оставляет её без помощи.
