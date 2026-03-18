Экс-девушку Лиама Пейна заподозрили в новом романе после смерти певца
Кейт Кэссиди, бывшая возлюбленная покойного Лиама Пейна, спровоцировала слухи о новом романе. Поводом стало видео, опубликованное в TikTok: на кадрах 26-летняя инфлюэнсер кружится в объятиях неизвестного мужчины, что сразу привлекло внимание поклонников артиста.
Ролик вызвал активную реакцию в комментариях. Многие фанаты поддержали девушку, отметив, что она заслуживает счастья и рады видеть, что спустя время после трагедии она снова улыбается.
Однако позже Кейт уточнила ситуацию, отметив в подписи к видео своего друга по имени Майкл. По словам пользователей, он может быть знакомым её сестры Эми, а не новым возлюбленным, как предполагалось изначально.
Напомним, Лиам Пейн погиб в октябре 2024 года в возрасте 31 года. Кейт состояла с ним в отношениях около двух лет и после его смерти не скрывала своих переживаний. Ранее она говорила, что её будущему партнёру придётся принять тот факт, что она всегда будет любить Лиама.
