Экс-резидент Comedy Club Незлобин пожаловался на жизнь в Лос-Анджелесе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин жалуется, что в последнее время Лос-Анджелес изменился в худшую сторону, отметив, что там нет вкусной колбасы.
По его словам, люди в этом городе часто обманывают друг друга.
Также он добавил, что там нет вкусной колбасы. Однако он заметил, что в Чикаго можно недорого купить дом, а люди там умеют качественно вести бизнес.
Напомним, бывший резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин рванул в Америку весной 2022 года, решив сделать заокеанскую карьеру на русофобских темах. В октябре текущего года стало известно, что теперь он пару раз за год (!) смешит публику в маленьких американских клубах, где после аренды зала у него остается примерно три тысячи рублей. По собственным словам стендапера, в России комики его уровня начинали разговор с организаторами концертов от тысячи рублей за выступление. В остальное время Александр работает таксистом в Uber.
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«Хочешь — сходи купи травы, посиди на улице, хочешь — живи в палатке», - так Незлобин охарактеризовал обычную жизнь в Лос-Анджелесе.
Напомним, бывший резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин рванул в Америку весной 2022 года, решив сделать заокеанскую карьеру на русофобских темах. В октябре текущего года стало известно, что теперь он пару раз за год (!) смешит публику в маленьких американских клубах, где после аренды зала у него остается примерно три тысячи рублей. По собственным словам стендапера, в России комики его уровня начинали разговор с организаторами концертов от тысячи рублей за выступление. В остальное время Александр работает таксистом в Uber.
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Элина Позднякова