Составлен список артистов, которые надеются вернуться в Россию

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Составлен список знаменитостей, которые хотели бы вернуться в Россию. С начала проведения специальной военной операции на Украине многие звезды уехали из РФ. Кто-то раскритиковал спецоперацию, а кто-то решил не комментировать свой отъезд.
«News.ru» пишут, что многие хотят вернуться. Так, в данный список попал актёр театра и кино Александр Филиппенко, известный по своей роли в фильме «Мастер и Маргарита». Вто могу артист уехал в Вильнюс. Сначала его отъезд связывали с прохождением лечение, но дочь артиста призналась, что отец покинул Россию по политическим соображениям
В Россию также может вернуться Чулпан Хаматова. Недавно артистку выгнали из латвийского ресторана за то, что она говорила на русском языке.
Третьим в списке на возвращение оказался актёр Семён Трескунов, игравший в сериале «Ивановы-Ивановы». За ним следуют телеведущая Татьяна Лазарева*, рэпер Алишер Моргенштерн* и блогер Даня Милохин.
В одном из интервью телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что не хочет продавать квартиру в Москве и отказываться от гражданства России. Сейчас Лазарева проживает в Испании, но при первой возможности хочет вернуться.
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В Россию также может вернуться Чулпан Хаматова. Недавно артистку выгнали из латвийского ресторана за то, что она говорила на русском языке.
В одном из интервью телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что не хочет продавать квартиру в Москве и отказываться от гражданства России. Сейчас Лазарева проживает в Испании, но при первой возможности хочет вернуться.
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Алина Юрчак