Экс-возлюбленная Тимоти Шаламе высказалась о его романе с Кайли Дженнер
32-летняя Сара Тена, которая в прошлом состояла в отношениях с актёром Тимоти Шаламе, заявила, что считает причиной их расставания его роман с Кайли Дженнер. Своими переживаниями она поделилась в интервью изданию Daily Mail.
По словам Тены, их общение началось в начале 2020 года после переписки в социальных сетях. Девушка, называющая себя поклонницей кино, написала актёру после просмотра фильма «Король» от Netflix. Вскоре виртуальное знакомство переросло в личные встречи.
Сара утверждает, что их отношения продолжались около трёх лет — пара периодически виделась и поддерживала связь. После нескольких свиданий девушка призналась актёру в своих чувствах. Однако спустя примерно полгода, по её словам, Шаламе уже начал встречаться с Кайли Дженнер.
Тена призналась, что сначала не поверила слухам о новом романе актёра. Она думала, что это фейк или пиар-ход, однако позже решила, что отношения между ними действительно существуют.
По мнению Сары, индустрия развлечений сильно меняет людей. Именно поэтому, как считает девушка, их история закончилась.
