«Молоденькая девушка»: Александр Ревва публично обратился к онкобольной Лерчек

Александр Ревва на премии «Виктория» пожелал здоровья онкобольной Лерчек

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Певец и шоумен Александр Ревва публично выразил поддержку блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Это произошло во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» в Москве.





Артист воспользовался присутствием прессы и обратился к знаменитости с тёплыми словами. Как передаёт корреспондент NEWS.ru, Александр пожелал здоровья самой Валерии и терпения её супругу и близким родственникам.

«Она молоденькая девушка. Здоровья ей, терпения мужу, родным, близким», — заявил он.