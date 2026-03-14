«Молоденькая девушка»: Александр Ревва публично обратился к онкобольной Лерчек
Певец и шоумен Александр Ревва публично выразил поддержку блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Это произошло во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» в Москве.
Артист воспользовался присутствием прессы и обратился к знаменитости с тёплыми словами. Как передаёт корреспондент NEWS.ru, Александр пожелал здоровья самой Валерии и терпения её супругу и близким родственникам.
«Она молоденькая девушка. Здоровья ей, терпения мужу, родным, близким», — заявил он.Напомним, что у Валерии Чекалиной медики недавно диагностировали рак желудка. Кроме того, в настоящее время блогер проходит по громкому уголовному делу, связанному с неуплатой налогов.
Ранее о ситуации с Лерчек высказалась певица Эвелина Блёданс.