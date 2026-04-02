Экс-жена Диброва заявила, что благодарна его новой возлюбленной

02 апреля 2026, 15:03

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина призналась, что сама познакомила телеведущего с его новой возлюбленной Екатериной Гусевой. Ее слова приводит kp.ru.





Бизнесвумен рассказала, что знакомство состоялось достаточно давно, в ее клубе, где Гусева проводила лекции по нутрициологии. Полина назвала Диброва прекрасным человеком, а его избранницу — отличным специалистом.

«Я благодарна Екатерине, которая стала его поддержкой. Буду очень рада, если у них получится что-то серьезное», — добавила она.

«Мои сыновья знакомы с детьми Кати. И, в общем, я считаю, что Катя — чудесная женщина, которая много делает для Димы», — подчеркнула Диброва.