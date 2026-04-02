Экс-жена Диброва заявила, что благодарна его новой возлюбленной
Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина призналась, что сама познакомила телеведущего с его новой возлюбленной Екатериной Гусевой. Ее слова приводит kp.ru.
Бизнесвумен рассказала, что знакомство состоялось достаточно давно, в ее клубе, где Гусева проводила лекции по нутрициологии. Полина назвала Диброва прекрасным человеком, а его избранницу — отличным специалистом.
«Я благодарна Екатерине, которая стала его поддержкой. Буду очень рада, если у них получится что-то серьезное», — добавила она.Блогерша также отметила, что что не вмешивается в личную жизнь бывшего мужа, поскольку у них не принято обсуждать новые романы. По ее мнению, важно сохранять хорошие и добрые отношения ради общих детей.
«Мои сыновья знакомы с детьми Кати. И, в общем, я считаю, что Катя — чудесная женщина, которая много делает для Димы», — подчеркнула Диброва.Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак в сентябре прошлого года. Бизнесвумен заявила, что они расстались как цивилизованные люди, сохранив уважение друг к другу. У бывших супругов осталось трое детей.
Почти через три месяца Полина впервые вышла в свет с новым возлюбленным — бизнесменом Романом Товстиком.