«Отплясать на неудобной сцене»: что входит в райдер Анастасии Волочковой

02 апреля 2026, 13:12

Волочкова рассказала о своем скромном райдере

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какие условия включает ее гастрольный райдер.





Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам артистки, она не требует ни роскошных апартаментов, ни изысканных угощений. Приоритетом для нее являются технические аспекты выступлений. Волочкова подчеркнула, что прежде всего ей важны подходящий размер сцены, качественный свет и звук, а также удобное покрытие на сцене.





«Но мы настолько приноровились, что можем отплясать и на неудобной сцене», — добавила собеседница.