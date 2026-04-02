«Отплясать на неудобной сцене»: что входит в райдер Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какие условия включает ее гастрольный райдер.
Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам артистки, она не требует ни роскошных апартаментов, ни изысканных угощений. Приоритетом для нее являются технические аспекты выступлений. Волочкова подчеркнула, что прежде всего ей важны подходящий размер сцены, качественный свет и звук, а также удобное покрытие на сцене.
«Но мы настолько приноровились, что можем отплясать и на неудобной сцене», — добавила собеседница.
Отдельно экс-прима Большого театра отметила, что в райдер для своих танцоров включает скромные требования к гостиничным номерам: вода с лимоном, кофе, чай, молоко и сахар. При этом Анастасия подчеркнула, что никогда не требует для себя повышенного комфорта во время турне.