Дочь Анастасии Заворотнюк впервые показала годовалого сына — фото

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые показала годовалого сына
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые показала сына, которому сегодня исполнился один год.
В социальных сетях она трогательно поздравила малыша. О своей беременности женщина узнала спустя всего несколько месяцев после кончины матери.
«Целый год, как в нашей жизни появился ты, наш самый главный лучик света, даже на этих фото солнце будто само тянется к тебе, потому что ты и есть наш свет», — говорится в публикации.
Ранее Анна Заворотнюк рассказала о возвращении из Дубая. Она отметила, что дни были психологически тяжелыми из-за напряжения.