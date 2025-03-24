Экс-жену миллиардера Лебедева раскритиковали за совместное принятие ванны с сыном

Елена Перминова с детьми (Фото: Telegram @lenaperminova_official)
Бывшую жену российского миллиардера Александра Лебедева Елену Перминову раскритиковали за совместное принятие ванны с трехлетним сыном.
Модель опубликовала в своем Telegram-канале ролик с сыном Александром. На видео ребенок принимает ванну и разговаривает с матерью.
Одна из подписчиц поинтересовалась, зачем Елена без одежды сидит в ванной с ребенком. Модель ответила, что она была одета в купальник.
Хейтеры утверждают, что многодетной маме не следует принимать ванну с уже довольно взрослым сыном, да еще и обнаженной.
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Сын Елены Перминовой Александр (Фото: кадр из видео в Telegram @lenaperminova_official)
«Волшебный возраст, когда ты — целая вселенная. Как же я обожаю. Каждой маме в такие моменты хочется остановить мгновение, правда? Эти наши разговоры обо всем, детская чистая неповторимая непосредственность», — подписала публикацию Перминова.
Одна из подписчиц поинтересовалась, зачем Елена без одежды сидит в ванной с ребенком. Модель ответила, что она была одета в купальник.
Хейтеры утверждают, что многодетной маме не следует принимать ванну с уже довольно взрослым сыном, да еще и обнаженной.
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Екатерина Коршунова