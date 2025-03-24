Экс-жену миллиардера Лебедева раскритиковали за совместное принятие ванны с сыном

Ксения Бородина столкнулась со страхом на Мальдивах, где ее отдых с женихом Николаем Сердюковым омрачился, потому что за Ксенией погнался скат. Телеведущая хотела расслабиться и насладиться океаном, но вместо этого пережила настоящий стресс.