«Конец сладкой жизни»: Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым

Лена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)
Российская модель и блогер Лена Перминова в декабре сообщила о расставании с предпринимателем, общественным деятелем и миллиардером Александром Лебедевым. А на днях она выставила на продажу часть личных вещей из своего гардероба.
Телеграм-канал «Звездач» сообщает, что за сумки и поношенную одежду звезда подиумов надеется выручить около двух миллионов рублей. Недавно Перминову заметили на альпийском курорте, где она отдыхала в компании нового возлюбленного — молодого манекенщика Тараса Романова. Вероятно его заработки не позволяют обеспечивать длинноногой блондинке тот образ жизни, к которому она привыкла будучи замужем за олигархом, вот и приходится приторговывать обносками.
Модель родила от Александра Лебедева четверых детей. Миллиардер продолжает принимать участие в их воспитании и обещает позаботиться об обеспечении для них безбедного существования в будущем. Детали совместной опеки бывших супругов, как и размер обещанных алиментов, не раскрываются.
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Миллиардер Лебедев впервые высказался о расставании с моделью Перминовой
Модель родила от Александра Лебедева четверых детей. Миллиардер продолжает принимать участие в их воспитании и обещает позаботиться об обеспечении для них безбедного существования в будущем. Детали совместной опеки бывших супругов, как и размер обещанных алиментов, не раскрываются.
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Миллиардер Лебедев впервые высказался о расставании с моделью Перминовой
Александр Бойцов