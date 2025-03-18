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«Конец сладкой жизни»: Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым

Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым
Лена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Лена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Российская модель и блогер Лена Перминова в декабре сообщила о расставании с предпринимателем, общественным деятелем и миллиардером Александром Лебедевым. А на днях она выставила на продажу часть личных вещей из своего гардероба.
Телеграм-канал «Звездач» сообщает, что за сумки и поношенную одежду звезда подиумов надеется выручить около двух миллионов рублей. Недавно Перминову заметили на альпийском курорте, где она отдыхала в компании нового возлюбленного — молодого манекенщика Тараса Романова. Вероятно его заработки не позволяют обеспечивать длинноногой блондинке тот образ жизни, к которому она привыкла будучи замужем за олигархом, вот и приходится приторговывать обносками.

Модель родила от Александра Лебедева четверых детей. Миллиардер продолжает принимать участие в их воспитании и обещает позаботиться об обеспечении для них безбедного существования в будущем. Детали совместной опеки бывших супругов, как и размер обещанных алиментов, не раскрываются.

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#компании
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#бизнесмен
#блогер
Два развода, ссора со СМИ и работа с бывшим: как живут актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц
18 марта 2025, 16:07

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

Татьяну и Ольгу Арнтгольц назвали в честь сестер Лариных из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Но в отличие от своих литературных тезок, жизнь сестер сложилась куда более ярко и позитивно. 18 марта обе актрисы отмечают 43 года. О том, что же происходит в их жизни сейчас, расскажет «Радио 1».

Детство и юность сестер Арнтгольц


Татьяна и Ольга появились на свет в Калининграде в семье известных артистов местного драмтеатра Альберта Арнтгольца и Валентины Галич.

Сестры далеко не всегда ладили друг с другом — до 12 лет они постоянно ссорились и даже дрались. Однако сближение наступило благодаря общим увлечениям и спорту. Кроме того, актрисы отметили, что никогда не старались специально подчеркнуть свою индивидуальность.

«Просто мы стали взрослеть, стали разными, начали это понимать, но специально для этого ничего не делали», — рассказывала Ольга.

Девочки занимались спортивной гимнастикой, балетом и теннисом, даже решили попробовать себя в журналистике. Но в итоге судьба привела их в Москву, где они стали студентками театральных ВУЗов.

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

Татьяна Арнтгольц: личная жизнь и семейные радости


Татьяна родилась на 20 минут раньше Ольги. Несмотря на свою популярность, актриса не любит быть в центре внимания и часто избегает общения с прессой. Особенно болезненно она пережила медийный интерес к своему разводу с первым мужем, актером Иваном Жидковым. Этот опыт оставил на Татьяне отпечаток, и она предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности.

«Когда мы с Иваном в одном издании рассказали, что разводимся, но остаемся друзьями, и попросили покоя, журналисты нас не услышали. Они начали сочинять свое. Караулили меня у театра, обманывали Ваню, говорили, что снимают для одного канала, а снимали для другого. После этого я о личной жизни предпочитаю не говорить вообще и редко общаюсь с журналистами», — рассказала артистка в интервью 7days.ru.

Однако бывший муж Татьяны все же решил прокомментировать развод с Арнтгольц и объяснил, почему их брак распался.

«Думаю, это было правильное решение — разойтись. В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. Наши отношения просто себя изжили», — сказал он.

После развода с Жидковым Татьяна начала новый роман с коллегой по цеху, актером Марком Богатыревым. Татьяна и Марк открыто появились на публике только в конце 2018 года на премьере фильма «Ёлки. Последние».

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

В 2020 году пара поженилась, а в феврале 2021 года у них родился долгожданный сын Данила. Для Татьяны это уже второй ребенок, так как она воспитывает дочь Машу от предыдущего брака. Для Марка же это был первый опыт отцовства.

«С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина. Которая пришла в мою жизнь для каких-то важных вещей. И, действительно, у нас родился великолепный сын, я иногда смотрю на него и не верю: как это возможно, неужели я папа этого чудесного ребенка?» — говорил Богатырев.

В отпуске по уходу за малышом Татьяна не стала долго сидеть. Так, после рождения сына актриса появилась в спектакле «Близость», продюсером которого выступил ее бывший муж Иван Жидков.

Ольга Арнтгольц: неудачный брак и развод


Личная жизнь Ольги Арнтгольц также не была легкой. В 2009 году она вышла замуж за актера Вахтанга Беридзе, от которого у нее родилась дочь Анна. Однако спустя шесть лет отношений и семейной жизни пара рассталась.

Уже в 2015 году Ольга начала встречаться с режиссером Дмитрием Петрунем, с которым познакомилась на съемках «Офицерских жен». В 2016 году у пары появился сын Аким. Любопытно, что в 2021 году Ольга стала матерью в третий раз — за несколько недель до того, как Татьяна родила Данилу, Ольга стала мамой мальчика Льва.

«Мы родились на свет с разницей в 20 минут, а сыновья — с разницей в 20 дней», — отмечала Ольга в одном из интервью.

Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @oarntgolts)

Артистка подчеркивает, что для неё самым важным является быть хорошей мамой и заниматься воспитанием детей. По её мнению, именно женщина должна брать на себя главную роль в домашних делах и создавать уют в семье, так как детям трудно, когда мама отсутствует.

«У меня нет хобби. Точнее, мои интересы — это интересы моих троих детей. Дети занимаются хоккеем, теннисом, и я вникаю в тонкости их занятий. Правда, сама люблю спорт и много занималась спортом, но сейчас всю себя посвящаю семье. Для меня семья — на первом месте. Открыто говорю, что позволяю себе поработать, когда выпадает такая возможность», — рассказала «ЭГ» Арнтгольц.

Тем не менее, когда Ольга родила своего первенца, она вернулась к работе через всего 10 дней, и теперь сожалеет об этом, поскольку пропустила много значимых моментов в жизни старшей дочери. Со вторым и третьим ребёнком она уже избегала этой ошибки.

Какие отношения между сестрами Арнтгольц


Сестры Арнтгольц всегда поддерживали друг друга и помогали преодолевать трудности. Татьяна открыто заявляла, что искренне радуется успехам своей сестры и не понимает, как можно вести себя иначе.

«Мне кажется, если тебе не в радость успехи родного человека, если ты завидуешь сестре, это абсолютно ненормально, патология какая-то. Когда искренне любишь кого-то, делишь с ним все — радости, горести, успехи и неудачи», — Татьяна в одном из интервью.

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

При этом актриса признает, что они с Ольгой сильно различаются во многих аспектах. Однако Татьяна уверена, что ничего не может случиться, чтобы она перестала общаться с сестрой.

«Мы не можем быть одинаковыми. Мы все равно два разных человека. Мне так легко с ней. Это моя вторая половина, моя третья рука, мое второе сердце», — сказала она.

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«У неё есть дурачок»: актриса Тамара Семина призывает запретить Алле Пугачёвой въезд в Россию
Актриса Тамара Семина призвала запретить Алле Пугачёвой приезжать в Россию
18 марта 2025, 16:03

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актриса Татьяна Семина резко высказалась в адрес Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*. Звезда «Вечного зова» призвала лишить певицу возможности возвращаться в Россию.
Сейчас живущая за границей исполнительница пытается избавиться от своего дома в Подмосковье. Пока продать недвижимостью или сдать её в аренду не удалось. Но на днях Пугачёва сняла прибрежную зону около своего особняка вплоть до 2057 года. Эта новость сильно возмутила Тамару Семину.

«Алле Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила её на ноги. Надо наложить арест на все её сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло», – подчеркнула актриса.
Также Семина оскорбительно высказалась в адрес Максима Галкина*. Она предположила, что гастролирующий по нескольким западным странам юморист вполне может содержать свою супругу.

«От неё не убудет. У неё есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он её и содержит. Предателей нельзя пускать!», – отметила звезда советского кинематографа.
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Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?
18 марта 2025, 15:58

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В этом году известная пара российского шоу-бизнеса, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, отмечает важное событие — 20-летие со дня своего знакомства.
В честь этой даты супруги решили устроить повторную свадьбу, которая будет напоминать о том самом дне: с белым платьем, свадебным тортом и атмосферой праздника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Символика свадебного торта

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки», и именно поэтому они планируют сделать свадебный торт в виде колеса.

«Дата действительно особенная, так что хочется отпраздновать», — говорит Владимир, поддерживая идею своей жены.

Изменения в жизни Владимира

На протяжении совместной жизни с Натальей Владимир Пресняков заметно изменился. Он признается, что брак с ней сделал его более спокойным и ответственным.

«Я полностью поменял свой стиль жизни», — рассказывает артист.

Теперь он активно участвует в быту и понимает важность своей роли как главы семьи.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Telegram-канал @vladimirpresnyakov)

Стройка нового дома

Супруги также готовятся к еще одному значимому событию — строительству нового дома. Они выбрали участок в том же районе, где прожили последние десять лет.

«Если есть возможность, почему не сделать быт более комфортным?» — делится своими планами Пресняков.

Новый дом будет выполнен в белых тонах, чтобы создать уютную атмосферу для их сыновей.

История любви

Наталья Подольская вспоминает, как влюбилась в Владимира с первого взгляда на съемках «Больших гонок». Пресняков на тот момент был женат. Их отношения начали развиваться только после его развода. Пара поженилась в 2010 году, а в их семье родились двое сыновей: Артемий и Иван.

Взгляды на прощение

Отношения Подольской и Преснякова отличаются искренностью и открытостью. Наталья подчеркивает важность доверия в браке и говорит о своей неспособности простить предательство близкого человека. Владимир же более гибок в своих взглядах на прощение и считает, что жизнь слишком коротка, чтобы застревать в негативе.

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Планы на будущее

Супруги уверены, что строительство нового дома станет новым этапом в их жизни. Несмотря на то что их сыновья пока не разделяют энтузиазма по поводу переезда, Пресняков надеется создать для них комфортное пространство, где они смогут расти и развиваться.

Проверка на искренность

Наталья Подольская не сразу была принята друзьями Владимира Преснякова. Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили ей проверку, задав вопрос о новом иностранном авторе Ремонте Обуви. Наталья призналась, что не знакома с ним, поэтому успешно прошла тест на искренность. В итоге, помимо любви, у Подольской появились и новые друзья.

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Потом будет поздно: Ксению Бородину призывают заключить брачный договор
Адвокат Александр Кудряшов призвал Ксению Бородину заключить брачный договор
18 марта 2025, 15:18

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Адвокат Александр Кудряшов рекомендует Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым. Он подчеркнул, что в Европе 95% браков сопровождаются подписанием контракта, который регулирует имущественные права супругов.
Кудряшов отметил, что в России многие скептически относятся к брачным договорам, которые воспринимаются как предвестники развода. Однако адвокат считает, что Бородиной необходимо подписать такой документ, чтобы всё имущество, приобретённое до вступления в брак, осталось за ней, а купленное во время семейной жизни, в случае развода, делилось по установленным правилам.

«Европейский опыт доказывает: брачный контракт – это не признак недоверия, а инструмент цивилизованного решения возможных разногласий», – подчеркнул Кудряшов в беседе с «Пятым каналом».
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков начали встречаться в мае прошлого года. Пара познакомилась на съёмках проекта «Последний герой». Недавно звезда объявила, что они с возлюбленным уже подали заявление в ЗАГС.

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#адвокат
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#брак
#блогер
#контракт
#семья
#свадьба
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Скандальному рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в России
Mash: рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в РФ
18 марта 2025, 14:19

Николай Васильев (фото: ВКонтакте @vacio_official)

Рэперу Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что такие меры были приняты из-за долга по коммуналке в 50 тысяч рублей и кредитным картам в размере около 200 тысяч рублей.

В настоящее время музыканта активно разыскивают приставы Екатеринбурга. 14 мая прошлого года, прямо перед отъездом из России и за день до назначенного визита в военкомат, Васильев взял некую сумму в долг у нескольких банков. Также за время отсутствия рэпера в стране, у него накопился долг за оплату коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире.

Директор лейбла Rocket Records Юрий Киселёв также добавил, что Vacio должен оплатить услуги адвокатов за предоставленную ему юридическую помощь во время разбирательств по факту проведения «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Именно после того скандального вечера артист решил покинуть страну.

При этом с мая 2024 года Васильев не выходит на связь. Изначально он жил у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а сейчас, предположительно, находится в Армении. Все связи с коллегами и знакомыми, оставшимися в России, певец прервал в один момент.

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