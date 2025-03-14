«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде

Тарас Романов и Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Елена Перминова рассекретила новые отношения. Мария Погребняк прокомментировала перемены в личной жизни модели в своем Телеграм-канале.
Перминова в конце прошлого года заявила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым после 19 лет отношений и появления на свет четверых детей. Елена не вдавалась в детали разрыва, но назвала экс-возлюбленного лучшим отцом и отметила, что испытывает к нему лишь тепло и благодарность.
Сейчас у модели новый роман. Избранником Перминовой стал манекенщик Тарас Романов.
Пара перестала скрываться. Их отношения стали предметом бурных обсуждений: одни рады за Елену, другие злорадствуют и распускают сплетни. Модель поддержала Мария Погребняк, которая тоже является многодетной мамой.
Многие судачат о разнице в возрасте между Перминовой и Романовым. Недавно манекенщику исполнилось 29 лет, а модель через несколько месяцев отпразднует 39-й день рождения. По этому поводу у Марии тоже есть мнение.
Телезвезда уверена, что такие союзы создаются на небесах.
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Сейчас у модели новый роман. Избранником Перминовой стал манекенщик Тарас Романов.
Пара перестала скрываться. Их отношения стали предметом бурных обсуждений: одни рады за Елену, другие злорадствуют и распускают сплетни. Модель поддержала Мария Погребняк, которая тоже является многодетной мамой.
«Недавно Лена рассталась с мужем и уже сияет в лучах внимания нового ухажера. Ее сердечко покорил молодой и харизматичный Тарас Романов. Он модель. Заметили, как они с Леной похожи? Говорят, если двое словно отражение друг друга — это знак самой судьбы», — поделилась звезда шоу «Сокровища императора».
Многие судачат о разнице в возрасте между Перминовой и Романовым. Недавно манекенщику исполнилось 29 лет, а модель через несколько месяцев отпразднует 39-й день рождения. По этому поводу у Марии тоже есть мнение.
«Да, он младше ее на целых 10 лет, но разве это важно, когда Лена выглядит на 25? Мама четверых детей, а энергии и грации хоть отбавляй! Тарас, кажется, тоже в восторге — их совместные фото дышат страстью и гармонией», — подчеркнула Погребняк.
Телезвезда уверена, что такие союзы создаются на небесах.
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Ольга Енгалычева