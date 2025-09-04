Экстрасенс Виктория Райдос заявила, что не нуждается в пластике из-за уникальной внешности
После летнего перерыва на телеэкраны вернулось шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Одной из самых уважаемых участниц проекта вновь стала победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос. В беседе с изданием VOICE она поделилась личными привычками, а также прокомментировала слухи о возможных пластических операциях.
Говоря о восстановлении после напряжённых съёмок, Райдос отметила, что для неё важны тишина и полноценный сон. Она подчеркнула, что сначала нужно привести в порядок физическое состояние, а уже затем — энергетическое.
По словам Виктории, ресурс — это не просто энергия на каждый день, а целый комплекс факторов: своевременное «техобслуживание», «уровень масла» и даже «запасное колесо в багажнике», если проводить аналогию с машиной.
Ранее Райдос упоминала, что раз в месяц делает RF-лифтинг — процедуру аппаратной косметологии. Однако она подчеркнула, что пластическая хирургия ей не требуется.
Ясновидящая считает, что гораздо важнее поддерживать и сохранять то, что подарено природой, и принимать свою внешность такой, какая она есть. По её словам, любить свою уникальность — это намного приятнее, чем стремиться к изменениям.
