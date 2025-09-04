Экстрасенс Виктория Райдос заявила, что не нуждается в пластике из-за уникальной внешности

04 сентября 2025, 15:21

Виктория Райдос высказалась о своём отношении к внешности и косметологии

Виктория Райдос (Фото: Instagram* / @viktoriaraidos)

После летнего перерыва на телеэкраны вернулось шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Одной из самых уважаемых участниц проекта вновь стала победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос. В беседе с изданием VOICE она поделилась личными привычками, а также прокомментировала слухи о возможных пластических операциях.