Анна Цуканова-Котт поделилась деталями свадьбы с Михаилом Врубелем

04 сентября 2025, 14:06

Анна Цуканова-Котт рассказала, что подготовка к свадьбе заняла у неё 15 минут

Анна Цуканова-Котт с Михаилом Врубелем (Фото: Instagram* / @anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт вновь вышла замуж спустя полгода после развода. 18 августа она зарегистрировала брак с продюсером и сценаристом Михаилом Врубелем. Пара решила не устраивать пышное торжество — церемония прошла в камерной обстановке без гостей.