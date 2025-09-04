Анна Цуканова-Котт поделилась деталями свадьбы с Михаилом Врубелем
Анна Цуканова-Котт вновь вышла замуж спустя полгода после развода. 18 августа она зарегистрировала брак с продюсером и сценаристом Михаилом Врубелем. Пара решила не устраивать пышное торжество — церемония прошла в камерной обстановке без гостей.
Актриса сериала «Мажор» выбрала для особенного дня лаконичное короткое белое платье с пышной юбкой и большим бантом на груди. Образ дополнила открытая линия плеч.
На премьере сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» Анна рассказала, что купила наряд в первом же свадебном салоне, который попался ей на пути. По её словам, она примерила всего три платья и выбрала второе, не раздумывая. Консультанты, как отметила звезда, даже назвали её самой быстрой невестой, которую они когда-либо видели.
Цуканова-Котт также призналась, что на подготовку к свадьбе у неё ушло не более 15 минут. По словам актрисы, она купила платье, фату, кольца — всё в один вечер — и уже на следующий день отправилась с Михаилом в ЗАГС.
Читайте также: