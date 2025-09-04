Полина Диброва, вернувшаяся в Россию, провела день на яхте в компании подруг
Обладательница титула «Миссис Россия-2017», 36-летняя Полина Диброва, недавно вернулась из отпуска в Турции и вновь включилась в привычный ритм столичной жизни. Одним из её первых мероприятий стал бранч, который она организовала на яхте для участниц своего женского клуба.
Для встречи Полина выбрала чёрный нпряд. Она распустила прямые длинные волосы рыжевато-каштанового оттенка и сделала выразительный макияж в теплой гамме, выделив глаза и губы.
На ней были трикотажный топ, кожаная косуха и свободные атласные брюки, подчёркивающие загар и стройную фигуру уроженки Ростова-на-Дону. На палубе яхты бизнесвумен танцевала вместе с другими гостьями под композиции Михаила Шуфутинского «3 сентября» и Оскара «Между мной и тобой». Полина выглядела довольной и расслабленной.
Около месяца назад стало известно, что Диброва рассталась с супругом Дмитрием Дибровым. Им удалось мирно договориться по вопросам раздела имущества и воспитания троих сыновей.
Сейчас у Полины новые отношения — её партнёром стал давний друг семьи, миллиардер Роман Товстик.
