Полина Диброва, вернувшаяся в Россию, провела день на яхте в компании подруг

04 сентября 2025, 13:30

После возвращения в Москву Полина Диброва устроила бранч на яхте

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Обладательница титула «Миссис Россия-2017», 36-летняя Полина Диброва, недавно вернулась из отпуска в Турции и вновь включилась в привычный ритм столичной жизни. Одним из её первых мероприятий стал бранч, который она организовала на яхте для участниц своего женского клуба.