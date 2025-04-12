Елена Корикова: множество романов, непризнанный ребенок, алкоголизм и отказ от актерской профессии. Как сейчас живет артистка?

Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)
Российская актриса театра и кино Елена Корикова была несравненной звездой начала 2000-х. Обворожительная блондинка до сих пор ассоциируется у многих с Анной Платоновой из сериала «Бедная Настя». Она активно работала в киноиндустрии, снималась для журналов и клипов известных исполнителей, а потом внезапно пропала из поля зрения публики. О жизни и творчестве актрисы, а также о причинах её ухода из профессии читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)
Елена Корикова появилась на свет 12 апреля 1972 года в Тобольске. В её жизни рано произошли значительные перемены: родители, Татьяна и Юрий, расстались, когда девочка была ещё маленькой. В связи с частыми командировками матери, Елена провела свои первые годы под опекой бабушки. Женщина, работавшая учительницей, обладала прекрасным музыкальным слухом и голосом, что оказало влияние на творческое развитие внучки. Она не только пела, но и играла на различных инструментах, что вдохновляло Елену. В этой деревне девочка пошла в школу и завершила начальные классы, а затем её мать забрала её в Ростов-на-Дону.
В Ростове-на-Дону у Елены проявился интерес к искусству, и она начала заниматься в театральной студии «Эпос», где приобрела навыки актёрского мастерства. Мать активно поддерживала её увлечение, шила костюмы для школьных спектаклей и помогала развивать творческие таланты. В 1990 году, после успешного завершения школы, Елена поступила во ВГИК, выбрав курс у известного педагога Сергея Соловьёва.
Позже, когда Елена стала взрослой, она встретилась с отцом. Юрий переехал в другой город и создал новую семью, у актрисы появились сводные брат и сестра. Несмотря на прошлые трудности, отец стремился восстановить отношения с дочерью и даже подарил ей квартиру в Москве, где она жила до достижения популярности.
Яркий взлёт
Елена Корикова и Игорь Крутой (Фото: Instagram*@korikova_official)
Елена Корикова начала свою карьеру в кино в 1990 году с участия в фильме «Ха-би-ассы». Однако настоящий прорыв в её карьере произошёл в 1995 году, когда она сыграла одну из главных ролей в экранизации повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Эта работа принесла ей признание и награду за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок».
После этого успеха актриса решила попробовать себя за границей и уехала в США, где занималась модельным бизнесом. Вернувшись в Россию, Корикова начала активно работать в театре, включая сотрудничество с известной труппой «Современник».
В 2005 году её карьера приняла новый поворот, когда она получила роль Анны Платоновой в популярном сериале «Бедная Настя». Этот проект стал настоящим хитом не только в России, но и за рубежом, включая Латинскую Америку, где сериал завоевал огромную популярность. Корикова также сыграла в таких картинах, как «Моя мама против» и «Год в Тоскане», Женщины на грани, Мамы, Раскрутка и многие другие.
Елена не только занималась актёрской деятельностью, но и активно участвовала в создании музыкальных видео. В разные периоды своей карьеры она работала с такими известными артистами, как Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, и записала песню «Плохая девочка» с группой «Винтаж» и Анной Плетневой.
В 2019 году Корикова внезапно заявила, что больше не будет сниматься в кино.
Личная жизнь
Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)
Сын Васильевой
Красавица-актриса всегда пользовалась популярностью у противоположного пола. Первую свою большую любовь тогда еще начинающая актриса встретила в стенах вуза. Им оказался сын актрисы Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин. Роман с однокурсником закончился беременностью. Дмитрий решил создать полноценную семью и предложил Кориковой пожениться.
Все могло бы сложиться благополучно, но в отношения влюбленных вмешалась будущая свекровь. Сочтя провинциальную девушку недостойной парой для своего сына, Васильева настроила его против невесты. Впоследствии свадьба в 1993 году не состоялась, и Рощин отказался принимать сына Арсения, который появился на свет уже после расставания.
Писатель Липскеров
Когда артистка оправилась от расставания, в ее жизни появился известный писатель Дмитрий Липскеров. Стремительный роман закончился свадьбой. Но это счастье длилось недолго, тут уже в семью влезла мама Кориковой, пытавшаяся заботиться о дочери и дававшая советы молодым. Союз продлился год закончился разводом.
Роман с режиссером
Елена Корикова и Максим Осадчий (Фото: Instagram*@korikova_official)
Следующие десять лет жизни Елена Корикова прожила в гражданском браке с режиссером и оператором Максимом Осадчим. Некоторое время супруги провели в Соединённых Штатах, где Елена стала амбассадором известного бренда Jacques Dessange и попробовала свои силы в сфере экспериментального кино.
Осадчий всячески способствовал становлению карьеры возлюбленной, взял на себя роль ее менеджера и снял ее в клипах Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и других российских звезд. Благодаря Максиму артистка получила приглашение на кастинг сериала Бедная Настя и успешно прошла его.
Тогда начались сплетни о романе Елены с партнёром по сериалу Даниилом Страховым. Актеры не комментировали слухи, фактом остается то, что роман Кориковой с режиссером был окончен.
Череда коротких отношений
Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)
После Страхова актрисе приписывали отношения с резными мужчинами. Одним из наиболее известных претендентов на её любовь был Андрей Малахов, который, по слухам, даже делал ей предложение руки и сердца.
С 2010 года Елена начала встречаться с Сергеем Астаховым, однако этот роман оказался недолгим, и вскоре они разошлись. Следующим значимым человеком в её жизни стал питерский продюсер Сергей Черных, но и эти отношения не сложились, завершившись через некоторое время.
Затем актрису очаровал Константин Соловьев, который ради неё оставил свою семью. Но, как и предыдущие романы, этот союз также не выдержал испытания временем и вскоре распался.
Как актриса живет сейчас?
Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)
Вскоре слухи о романах сменились сообщениями, о том, что актриса страдает от алкоголизма. Актриса объяснила появление слухов желанием отомстить одного из влиятельных поклонников, которому она отказала. Она не стала называть его имя, но отметила, что он сделал всё возможное, чтобы испортить её репутацию.
«Он пообещал, что всю жизнь положит на уничтожение меня — и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком. Долго не понимала: за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с журналистами. Пока один из них не признался по секрету, что это заказ, даже сказал — чей», — делилась Корикова с журналистами.
Противостояние Елены с негативными комментариями и пересудами закончилось ее уходом из карьеры и из поля зрения публики. С 2019 года актриса избегает интервью и не делится подробностями личной жизни.
Известно, что сейчас Елена Корикова живет в Черногории, где несколько лет назад приобрела домик. Актриса смогла реализовать себя в профессии дизайна интерьеров и неплохо не этом зарабатывает. В 2021 году стало известно, что актриса снова вышла замуж, но теперь личность супруга храниться в тайне.
Читайте также:
Два развода и неудачная попытка забеременнеть: Ирине Безруковой 60 лет, какую трагедию пришлось пережить актрисе
«Несерьёзно»: Лещенко отреагировал на слова Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»
Беременность при помощи ЭКО и истерика на проекте «Новые звёзды в Африке»: Елене Борщевой 44 года, как живет звезда Comedy Woman
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова