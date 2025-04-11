«Несерьёзно»: Лещенко отреагировал на слова Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Лев Лещенко высказался о заявлении Вики Цыгановой о том, что она лучше всех исполняет песню «День Победы». Народный артист России в беседе с изданием «Абзац» заявил, что не хочет об этом думать.
Во время недавнего интервью Цыганова неожиданно объявила хит «День Победы» своим и заявила, что исполняет его лучше Лещенко. Напомним, что мэтр стал одним из первых исполнителей этой композиции, которую он впервые спел на сцене в 1975 году.
Цыганова объяснила, что чувствует эту песню «каждой клеточкой души, тела и сердца» и нашла единение с этой композицией.
Журналисты связались с Лещенко, который отметил, что его совершенно не интересует мнение исполнительницы.
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Цыганова объяснила, что чувствует эту песню «каждой клеточкой души, тела и сердца» и нашла единение с этой композицией.
Журналисты связались с Лещенко, который отметил, что его совершенно не интересует мнение исполнительницы.
«Я даже думать об этом не хочу. Это всё несерьёзно. Мне такие вещи неинтересны. И к творчеству её я тоже никак не отношусь», – подчеркнул певец.Цыганова известна своими яркими высказываниями в адрес коллег. Так, например, она была недовольна тем, что Бедросу Киркорову дали звание народного артиста России. А совсем недавно отметила, что её тошнило после выступления Валерия Леонтьева.
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Анастасия Чинкова