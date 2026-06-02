Елена Летучая больше не числится в списке должников ФНС
У Елены Летучей больше нет задолженности перед налоговой службой. Ранее сообщалось, что по своему ИП телеведущая задолжала ФНС 1 миллион 128 тысяч 4 рубля и оказалась в числе должников. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако, как стало известно, на данный момент вся сумма долга полностью погашена. Теперь претензий со стороны налоговых органов к знаменитости нет, а её предпринимательская деятельность больше не сопровождается финансовыми обязательствами перед государством.
История с задолженностью привлекла внимание общественности, поскольку сумма долга превышала миллион рублей. Тем не менее вопрос удалось урегулировать без дополнительных скандалов и разбирательств.
Сейчас Елена Летучая может выдохнуть спокойно: задолженность закрыта, а информация о ней исчезла из списка актуальных налоговых претензий.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России