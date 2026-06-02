Янгер рассказал, что личное знакомство с Башаровым заставило его по-новому взглянуть на актёра

02 июня 2026, 12:40

Блогер Янгер признался, что изменил своё мнение о Марате Башарове

Янгер поделился впечатлениями от участия в шоу «Ставка на любовь», куда он пришёл вместе со своей супругой Татьяной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам блогера, одним из его главных сожалений стало то, что он не успел пересечься на проекте с Маратом Башаровым, о котором раньше слышал немало противоречивых историй.



Янгер признался, что долгое время воспринимал актёра исключительно через призму громких скандалов и публикаций в СМИ. Поэтому был удивлён, когда познакомился с ним лично на другом проекте и увидел совершенно другого человека.





«Очень жалко, что Марата не было. Всё, что я слышал о Марате Башарове — это то, что он не очень относился к своей бывшей жене. Потом я встретился с ним в жизни и узнал, что он добряк. Он раскрылся совершенно по-другому, я изменил своё мнение о нём», — рассказал блогер на премии ИРИ.