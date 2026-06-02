Актер Станислав Бондаренко станет отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в личном блоге.
Артист подчеркнул, что мужчина по-настоящему становится мужчиной, когда у него появляются дети. Он добавил, что раньше не осознавал этого, но теперь в его жизни произошли значительные перемены.
«Я не идеальный отец, иногда ошибаюсь, но одно знаю точно — своих детей я люблю больше всего на свете. Они — наше продолжение, наша радость, наше счастье. И если измерять богатство любовью, то я очень богатый человек. А совсем скоро стану еще богаче. Да-да. Мы ждем малыша», — сообщил Станислав.
Бондаренко — многодетный отец. В 2008-м он связал свою жизнь с актрисой Юлией Чиплиевой, которую встретил во время учебы в ГИТИСе. В том же году у них родился сын Марк, но в 2015-м их брак завершился.
После этого Станислав познакомился с Аурелией. Изначально актер не планировал повторный брак, но узнав, что модель ждет ребенка, изменил свое решение. В 2017 году они поженились, а в конце того же года у них появилась дочь Алексия. В 2019 году Алехина родила второго ребенка — девочку Микаэлу.