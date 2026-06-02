02 июня 2026, 11:24

Станислав Бондаренко (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Актер Станислав Бондаренко станет отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в личном блоге.





Артист подчеркнул, что мужчина по-настоящему становится мужчиной, когда у него появляются дети. Он добавил, что раньше не осознавал этого, но теперь в его жизни произошли значительные перемены.





«Я не идеальный отец, иногда ошибаюсь, но одно знаю точно — своих детей я люблю больше всего на свете. Они — наше продолжение, наша радость, наше счастье. И если измерять богатство любовью, то я очень богатый человек. А совсем скоро стану еще богаче. Да-да. Мы ждем малыша», — сообщил Станислав.