Елена Степаненко оставила пожилую женщину без квартир

Фото: iStock/Dmitry Berkut
Юмористка Елена Степаненко оказалась в центре скандала, связанного с наследством, оставшимся после дизайнера интерьеров Натальи Маголы. После смерти Маголы ее имущество, включая две квартиры в Сочи с подземным гаражом и антиквариатом, было переписано на людей, не связанных с ней семейными узами, что оставило ее 80-летнюю мать и сестру без наследства. Об этом пишут Страсти.
Родственники покойной заявили, что наследники являются самозванцами. На вопрос журналистов о ходе судебных разбирательств мать Натальи выразила свое недовольство, коротко прокомментировав: «Все кончено».
Сестра покойной, Лариса Магола, ранее сообщала, что Степаненко не проявила готовности к переговорам и не пошла на уступки. Родственники надеялись на то, что юмористка, проявив уважение к памяти подруги, свяжется с матерью, однако все общение происходило через представителя.
Стоимость имущества, полученного Степаненко, оценивается в десятки миллионов рублей. Охрана жилого комплекса в Сочи, где расположены квартиры, отметила, что артистку там никогда не видели.
Также стало известно, что Степаненко не присутствовала ни на судебных заседаниях, ни на похоронах подруги. По некоторым данным, артистка сейчас проживает в США.
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Сестра покойной, Лариса Магола, ранее сообщала, что Степаненко не проявила готовности к переговорам и не пошла на уступки. Родственники надеялись на то, что юмористка, проявив уважение к памяти подруги, свяжется с матерью, однако все общение происходило через представителя.
Стоимость имущества, полученного Степаненко, оценивается в десятки миллионов рублей. Охрана жилого комплекса в Сочи, где расположены квартиры, отметила, что артистку там никогда не видели.
Также стало известно, что Степаненко не присутствовала ни на судебных заседаниях, ни на похоронах подруги. По некоторым данным, артистка сейчас проживает в США.
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Дарья Осипова