Брак ради карьеры, аборт и незаконное наследство: новые шокирующие подробности о Елене Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)
Вся страна обсуждала расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко, многие поддерживали Елену. Люди не могли понять, как Евгений, проживший с ней 33 года, мог уйти к молодой помощнице.
Существует мнение, что Петросян сделал её артисткой, но на самом деле карьера Степаненко началась благодаря другому человеку. Подробнее о том, как сложилась жизнь Елены Степаненко после развода с Петросяном и кто помог стать ей знаменитой, читайте в материале «Радио 1».
В 1978 году Елена вышла замуж за пианиста Александра Васильева, который помог ей дебютировать на сцене, упомянув её перед юмористом Владимиром Винокуром. В начале карьеры Степаненко не имела большого успеха и выступала в небольших пародийных сценках. Женщинам-комикам всегда было сложнее добиться признания.
Елена вспоминала, как он дарил ей красивые букеты и подарки, она чувствовала себя очень счастливой. В 1985 году они поженились, после того как оба развелись с предыдущими партнерами.
После замужества жизнь Степаненко изменилась к лучшему: она активно развивала карьеру, участвовала в проектах и зарабатывала много, а Петросян всегда был рядом. Казалось, что у неё есть всё для счастья.
Когда Петросян сообщил ей о романе с Татьяной Брухуновой, Степаненко сильно разозлилась и не сдерживала эмоций, обрушив на соперницу поток оскорблений. В интервью она заявила, что мужчины после 70 тянутся к женщинам «с сомнительной репутацией».
С Петросяном ситуация была иной: в начале карьеры они сосредоточились на работе, но позже столкнулись с проблемами со здоровьем и упустили возможность завести детей. Степаненко поделилась, что они с Петросяном приняли совместное решение о прерывании беременности.
Несмотря на это, она заботилась о дочери Петросяна от первого брака, у них сложились теплые отношения. Когда Петросян ушел к Татьяне Брухуновой, Викторина поддержала Степаненко.
Например, стало известно, что перед подачей заявления о разводе Петросян и Степаненко уже около десяти лет жили отдельно. Елена Григорьевна шокировала общественность, заявив, что «изгнала Евгения Петросяна из своей жизни», разочаровавшись в нем «как в мужчине».
Однако пару лет назад её поклонники заметили, что она значительно похудела всего за шесть месяцев. Степаненко сказала, что это произошло благодаря специальной диете. Некоторые считают, что она могла сделать операцию по уменьшению желудка или принимать популярные таблетки для похудения.
В суде представили переписку, из которой видно, что Степаненко знала о завещании, но не отговаривала подругу. После этого её обвинили в жадности, ведь у неё нет прямых наследников.
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Начало карьерыЕлена Степаненко приехала в Москву в 1971 году, чтобы поступить в ГИТИС и стать артисткой. После окончания вуза ей было трудно найти работу из-за высокой конкуренции. Первое признание пришло только через 9 лет, когда она выступила в Московском театре эстрады.
В 1978 году Елена вышла замуж за пианиста Александра Васильева, который помог ей дебютировать на сцене, упомянув её перед юмористом Владимиром Винокуром. В начале карьеры Степаненко не имела большого успеха и выступала в небольших пародийных сценках. Женщинам-комикам всегда было сложнее добиться признания.
Фото: iStock/MarioLisovski
Знакомство с ПетросяномВ 1979 году Васильев познакомил свою жену с Евгением Петросяном. Постепенно Петросян и Степаненко начали выступать вместе, вскоре он признался ей в любви.
Елена вспоминала, как он дарил ей красивые букеты и подарки, она чувствовала себя очень счастливой. В 1985 году они поженились, после того как оба развелись с предыдущими партнерами.
После замужества жизнь Степаненко изменилась к лучшему: она активно развивала карьеру, участвовала в проектах и зарабатывала много, а Петросян всегда был рядом. Казалось, что у неё есть всё для счастья.
Непростая в общенииЕлена Степаненко была непростой в общении и имела отдельную гримёрку, доступ к которой был только у Евгения Петросяна. Коллеги избегали конфликтов с ней, так как боялись потерять работу из-за её влияния. Многие считали, что именно она решала, кто будет участвовать в спектаклях, что вызывало недовольство среди артистов.
Когда Петросян сообщил ей о романе с Татьяной Брухуновой, Степаненко сильно разозлилась и не сдерживала эмоций, обрушив на соперницу поток оскорблений. В интервью она заявила, что мужчины после 70 тянутся к женщинам «с сомнительной репутацией».
Татьяна Брухунова (Фото: Телеграм-канал @mamashaVagashi)
Брак ради карьеры и абортГоворят, что Елена Степаненко вышла замуж за своего первого мужа, Александра Васильева, ради карьеры. Их брак распался через год, когда она достигла своих целей.
С Петросяном ситуация была иной: в начале карьеры они сосредоточились на работе, но позже столкнулись с проблемами со здоровьем и упустили возможность завести детей. Степаненко поделилась, что они с Петросяном приняли совместное решение о прерывании беременности.
Несмотря на это, она заботилась о дочери Петросяна от первого брака, у них сложились теплые отношения. Когда Петросян ушел к Татьяне Брухуновой, Викторина поддержала Степаненко.
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Неприятные детали семейной жизни Петросяна и СтепаненкоВесть о разводе известных комиков, чей брак казался крепким, пришлась как гром среди ясного неба и открыла неприятные детали их семейной жизни.
Например, стало известно, что перед подачей заявления о разводе Петросян и Степаненко уже около десяти лет жили отдельно. Елена Григорьевна шокировала общественность, заявив, что «изгнала Евгения Петросяна из своей жизни», разочаровавшись в нем «как в мужчине».
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Похудение длиною в жизньЕлена Степаненко всю жизнь боролась с лишним весом, пробуя разные диеты и методы, но без особого успеха. Она часто сбрасывала 5 — 6 килограммов, но потом снова набирала их.
Однако пару лет назад её поклонники заметили, что она значительно похудела всего за шесть месяцев. Степаненко сказала, что это произошло благодаря специальной диете. Некоторые считают, что она могла сделать операцию по уменьшению желудка или принимать популярные таблетки для похудения.
Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Наследство подругиЕлена Степаненко оказалась в центре скандала из-за наследства своей подруги Натальи Маголы, которая завещала ей несколько дорогих объектов недвижимости. Родственники Натальи утверждают, что она была не в своем уме, когда принимала такое решение.
В суде представили переписку, из которой видно, что Степаненко знала о завещании, но не отговаривала подругу. После этого её обвинили в жадности, ведь у неё нет прямых наследников.
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Дарья Осипова