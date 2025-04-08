«Красивая и влюбленная»: Елену Степаненко сняли в объятиях Андрея Малахова

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Юмористку Елену Степаненко засняли в объятиях телеведущего Андрея Малахова. Кадры звезда «Пусть говорят» опубликовал в социальных сетях.
На них Малахов целовал Степаненко руки, осыпая комплиментами. Женщина была в длинном платье, с укладкой и макияжем и выглядела счастливой.
После развода с коллегой по цеху Евгением Петросяном о личном фронте Степаненко почти ничего не сообщалось. Выяснилось, что 72-летняя звезда не одинока. Особое внимание фанаты обратили на слово «влюбленная». Вместе с тем никакой информации о предполагаемом ухажере нет.
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«Богатая, красивая и влюбленная!!! С днем рождения, Лена!» — сказано в публикации Малахова.
После развода с коллегой по цеху Евгением Петросяном о личном фронте Степаненко почти ничего не сообщалось. Выяснилось, что 72-летняя звезда не одинока. Особое внимание фанаты обратили на слово «влюбленная». Вместе с тем никакой информации о предполагаемом ухажере нет.
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Никита Кротов