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«Красивая и влюбленная»: Елену Степаненко сняли в объятиях Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 72-летняя Степаненко влюбилась
Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Юмористку Елену Степаненко засняли в объятиях телеведущего Андрея Малахова. Кадры звезда «Пусть говорят» опубликовал в социальных сетях.
На них Малахов целовал Степаненко руки, осыпая комплиментами. Женщина была в длинном платье, с укладкой и макияжем и выглядела счастливой.

«Богатая, красивая и влюбленная!!! С днем рождения, Лена!» — сказано в публикации Малахова.

После развода с коллегой по цеху Евгением Петросяном о личном фронте Степаненко почти ничего не сообщалось. Выяснилось, что 72-летняя звезда не одинока. Особое внимание фанаты обратили на слово «влюбленная». Вместе с тем никакой информации о предполагаемом ухажере нет.

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«Мужчины тоже плачут»: Ирина Шейк отказалась сниматься с другом Ксении Бородиной
Ирина Шейк отказалась сниматься с Сердаром Камбаровым в Италии
08 апреля 2025, 21:01

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Модель Ирина Шейк отказалась сделать фотографию с визажистом Сердаром Комбаровым, который подошел к ней в Италии. Друг телеведущей Ксении Бородиной попросил Шейк передать привет подписчикам. Все произошло на гала-ужине косметического бренда d'Alba, амбассадором которого является Ирина Шейк. Похоже, что девушка сочла Комбарова навязчивым.
«Мужчины тоже плачут, но только от встречи с Ириной Шейк», — отметил Комбаров.
Отказ Ирины Шейк сделать снимок вызвал негодование и недоумение среди подписчиков визажиста. Кто-то из юзеров даже отметил, что попросту заблокировал бы Шейк после такого.

«Знала бы Ирина, что ты можешь сделать лучший макияж в ее жизни, вела бы себя иначе!», «Ира, тяжело ей было улыбнуться и передать привет подписчикам?» — отреагировали пользователи.
В конце марта стало известно, что Ирина Шейк восстановила близкие отношения с американским футболистом Томом Брэди.

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«Табло от зависти зависло»: Звезда «Папиных дочек» танцует в Дубае под «Калинку-малинку»

«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»

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#шоу-бизнес
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«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»
Критик Соседов вступился за Азизу после скандала с песней на шоу «Суперстар!»
08 апреля 2025, 20:38

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

На шоу «Суперстар!» произошел новый скандал, о котором рассказал в беседе с «МК» музыкальный критик Сергей Соседов. Певица Азиза исполнила песню «Занавес», написанную композитором Игорем Крутым и поэтом Ильей Резником, но в титрах в качестве авторов указали Раймонда Паулса и Михаила Танича.
«Может быть, надо было Азизе ночью тоже звонить и говорить: „Вы авторов-то правильные имена не забудьте поставить!“ Азиза не позвонила, и имена напутали», — прокомментировал Сергей Соседов.

Перед этим на шоу «Суперстар!» произошел скандал с участием Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой. Последняя обвинила исполнительницу в том, что та позвонила ей в три часа ночи из-за заниженных баллов.

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#мир
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#шоу-бизнес
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«Табло от зависти зависло»: Звезда «Папиных дочек» танцует в Дубае под «Калинку-малинку»
Арзамасова и Авербух показали зажигательные танцы в Дубае под «Калинку-малинку»
08 апреля 2025, 20:20

Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Зажигательные танцы под песню «Калинка-малинка» в Дубае показала актриса Лиза Арзамасова с мужем-фигуристом Ильей Авербухом и их сыном Львом. Запись опубликована в соцсетях.
Звездная семья сейчас находится в отпуске в Дубае. Трехлетний наследник сидел на шее у отца, пока пара вытанцовывала.

«По системе оценок 6:0 получили 8», — написала звезда «Папиных дочек».

Фото: Instagram*/liza_arzamasova

Мужу и сыну на видео актриса поставила ту же оценку. Юзеры оценили отдых знаменитостей, высказавшись в комментариях.

«Табло с оценками от зависти зависло. Так радоваться могут только по-настоящему счастливые люди», «Мы были там тоже, и «Калинка» была, и все, кто были, пели и танцевали», — написали фанаты.
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#звёзды
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«Не хотелось, чтобы ассоциировали с папой»: Сын Игоря Верника не хотел сниматься с отцом
Григорий Верник боялся ассоциаций с отцом
08 апреля 2025, 19:19

Григорий Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын актера Игоря Верника Григорий не хотел сниматься со звездным отцом, чтобы не ассоциироваться у зрителя только в качестве родственника знаменитости. Верника-младшего цитирует aif.ru.
«Я отказывался от совместных работ, потому что мне не хотелось, чтобы меня ассоциировали с папой и считали только лишь «сыном Игоря Верника», — сказал Григорий Верник.

Молодому человеку 25 лет, он уже успел поучаствовать в музыкальном драмеди «ВИА Васильки», сыграв Валентина Бестужева в молодости. Игорь Верник в свою очередь играл того же персонажа, но уже зрелого. Это первый проект, ставший совместным для Верников. Вместе с тем Григорий предпочитает самостоятельную реализацию в кино.

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#мир
#россия
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«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери
Любовь Успенская заявила, что поддерживает увлечение дочери танцами на шесте
08 апреля 2025, 19:11

Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Певица Любовь Успенская заявила, что поддерживает увлечение дочери танцами на шесте и раскритиковала тех, кто называет их стриптизом. Также актриса встала на сторону Татьяны в ее желании писать стихи.
«Таня в поисках себя, я ее всегда поддерживаю и буду поддерживать. Это ее право писать стихи и публиковать их в социальных сетях. Ничего зазорного в этом не вижу. Боже мой, кто-то ошибку нашел, все, катастрофа! У нас многие люди пишут с ошибками, и никто не жалуется на отсутствие мозгов», — приводит Общественная Служба Новостей слова Успенской.
Певица добавила, что внимательно следит за новыми произведениями, которые пишет дочь, а также в курсе о ее увлечении стрип-пластикой. Актриса подчеркнула, что и сама бы хотела попробовать себя в танцах на шесте.
«Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — отметила она.
Успенская уточнила, что ее 35-летняя дочь напоминает ей саму себя, так как в ее возрасте она тоже искала себя в разных направлениях.

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