Елена Ваенга требует вооруженную охрану на концертах после трагедии в Твери

Елена Ваенга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российская певица Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии в Твери. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Теперь исполнительница просит предоставить ей лицензированных охранников на выступление. У них обязательно должно быть разрешение на ношение и использование оружия.
Также Ваенга требует, чтобы на каждой площадке были установлены металлоискатели, а перед выступлением у зрителей досматривали сумки. Гонорар певицы за выступление составляет шесть млн рублей. Съемка ее концертов запрещена.
Напомним, в конце февраля 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, по данным СМИ, стал оторвавшийся тромб.
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Также Ваенга требует, чтобы на каждой площадке были установлены металлоискатели, а перед выступлением у зрителей досматривали сумки. Гонорар певицы за выступление составляет шесть млн рублей. Съемка ее концертов запрещена.
Напомним, в конце февраля 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, по данным СМИ, стал оторвавшийся тромб.
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Екатерина Коршунова