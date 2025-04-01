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«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о Вале Карнавал

Иосиф Пригожин раскритиковал творчество Вали Карнавал
Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о творчестве Вали Карнавал.
По словам Пригожина, все блогеры хотят петь на сцене, когда начинают падать.

«Мне даже неинтересно ее творчество. Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — приводит слова Пригожина «Пятый канал».

Он отметил, что люди, которые на это ведутся, «совершенно глупые».

При этом Пригожин уточнил, что ему понятно, когда мастер эпистолярного жанра или вокала идет в блогинг, так как это является инструментом рекламы и пиара.

Ранее телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.

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#творчество
#люди
#продюсер
#пригожин
«Это будет настоящая бомба!» Парламентарий предложил отдать замок Пугачёвой юмористам
Депутат Брянской областной думы предложил отдать замок Пугачёвой «Аншлагу»
01 апреля 2025, 09:55

Алла Пугачёва (Фото:РИА Новости/Илья Питалев)

Дорогостоящую резиденцию певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязи следует приспособить под новую резиденцию юмористов «Аншлага», считает депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«<…> нужно подойти к этому вопросу с юмором и креативом! <…> Эти талантливые люди [из «Аншлага»] десятилетиями дарят россиянам смех и хорошее настроение <…> Вместо унылого запустения или безликой резиденции мы получим настоящий центр юмора и сатиры, где каждый сможет найти для себя что-то по душе и от души посмеяться. <…> Это будет настоящая бомба!» – сказал депутат изданию «Абзац».
Иванов предлагает, чтобы участники «Аншлага» открыли там свою творческую мастерскую и создали юмористический центр. По мнению депутата, это не только сохранит объект, но и превратит его в место, привлекательное для туристов и поклонников со всей страны.

Политик подчеркнул, что его предложение — это прежде всего шутка.

Как ранее стало известно, Алла Пугачёва выпустила две песни «Поцелуй войны» и «Мама», посвящённые героям Великой Отечественной войны.

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#алла пугачёва
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#дом
#юмор
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«Сейчас уже всё, не время»: Роман Гриценко поставил точку в отношениях с Бузовой
Роман Гриценко заявил, что больше не хочет отношений с Ольгой Бузовой
01 апреля 2025, 09:11

Роман Гриценко (Фото: Telegram @romangritsenko)

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко не раз безуспешно пытался завоевать сердце экс-ведущей Ольги Бузовой. Сейчас 29-летний парень больше не хочет отношений с одинокой красавицей.
Напомним, Гриценко пытался ухаживать за Бузовой в 2017 году, когда она еще была ведущей «Дома-2». Но добиться ее расположения участнику реалити не удалось. Через два года он появился в шоу «План Б», где Ольга искала потенциального мужа. Но и тогда певица ему отказала.

На сегодняшний день Роман находится в поисках своей второй половинки. В VK-подкасте «Медийные двери» Арай Чобанян спросил Гриценко, кого бы он выбрал: бывшую или Мию Бойку.

«Моя первая любовь несостоявшаяся, поэтому Олечку выбираю. Нас гораздо больше связывает моментов и эмоций, чем с Мией. Оля — это такой, можно сказать, отрезок моей жизни, очень эмоциональной, который я на всю жизнь запомню. Поэтому, конечно, Оля», — признался он.

При этом он уточнил, что добиваться сердца звезды российского шоу-бизнеса больше не намерен. Мужчина признался, что готов встретиться с Олей и попить с ней кофе, однако отношений он с ней больше не хочет.

«Всё! Я вырос. Какие-то моменты пересмотрел. И как будто всё уже, момент упущен. Сейчас уже всё. Не время», — отметил Гриценко.

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#материнство
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«У меня зависимость»: Волочкова откровенно рассказала о своих пристрастиях
Волочкова опровергла слова нарколога Шурова об её алкогольной зависимости
01 апреля 2025, 08:46

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слова нарколога и психиатра Василия Шурова о том, что она страдает от алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в разговоре с Ura.ru.
Звезда напомнила, что занимается по три часа в балетном зале и проводит ежемесячно по четыре благотворительных спектакля «Одержимость». Балерина призвала обратить внимание на артистов, которые выходят на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Неуважение к сцене и зрителю! А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — пояснила Волочкова.

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#алкоголь
#врач
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«Это был удар»: как арест Чекалиных отразился на шоу «Выжить в Дубае»
Арест Лерчек и ее мужа чуть не сорвал съемки шоу «Выжить в Дубае»
01 апреля 2025, 08:19

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) должна была принять участие в первом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». Но перед этим ее арестовали вместе с мужем за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, что доставило немало проблем организаторам программы.
Оказывается, что арестованные Чекалины должны были участвовать в съемках вместе, но команда лишилась сразу двух участников. Тогда организаторы должны были экстренно найти замену, при том что желающих провести несколько месяцев в экстремальных условиях в другой стране не так уж и много.

«Чекалины должны были лететь на "Выжить в Дубае", но в этот же день звучит новость, что они арестованы и, естественно, никуда не летят. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают. Для них уже костюмчики были подготовлены. Это был удар», — рассказала креативный продюсер Полина Рябинина в подкасте на YouTube-канале «Max за кулисами».

Тогда продюсеры связались с Ольгой Серябкиной. Она быстро согласилась на участие в шоу, а компанию ей составил актер Артем Калайджанян.
Так, Серябкину быстро собрали, и она отправилась в Дубаи.

Лерчек позже прилетела на съемки шоу «Звезды в джунглях», где закрутила мимолетный роман с женатым Натаном.

Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами девушки.

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Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
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Стало известно отношение Павла Прилучного к Петру Дранге
Адвокат Даниелова: Прилучный не следит за личной жизнью Муцениеце
01 апреля 2025, 07:50

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)

Агата Муцениеце встречается с музыкантом Петром Дрангой. Теперь же адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, как он относится к новому мужчине своей бывшей супруги.
«Он никак к этому не относится, не следит за её личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — рассказала Даниелова Woman.ru.

Однако она отметила, что Павел может обратить внимание на мужчину Муцениеце, если дочь пожалуется на него. До сегодняшнего дня Мия не жаловалась папе на нового маминого возлюбленного.

«С дочерью Павел поддерживает общение, дочь гостила у него в январе. Они постоянно связываются, если ребенок был бы чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — добавила юрист.

Напомним, после развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. После этого Прилучный сам потребовал в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.

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