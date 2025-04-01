«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о Вале Карнавал

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о творчестве Вали Карнавал.
По словам Пригожина, все блогеры хотят петь на сцене, когда начинают падать.
Он отметил, что люди, которые на это ведутся, «совершенно глупые».
При этом Пригожин уточнил, что ему понятно, когда мастер эпистолярного жанра или вокала идет в блогинг, так как это является инструментом рекламы и пиара.
Ранее телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.
Читайте также:
«Это было началом моего конца»: Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный раскритиковал её за вес
«Пустоцветы»: Критик Соседов жестко раскритиковал Валю Карнавал и Клаву Коку
Валя Карнавал покоряет Калифорнию
«Мне даже неинтересно ее творчество. Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — приводит слова Пригожина «Пятый канал».
Он отметил, что люди, которые на это ведутся, «совершенно глупые».
При этом Пригожин уточнил, что ему понятно, когда мастер эпистолярного жанра или вокала идет в блогинг, так как это является инструментом рекламы и пиара.
Ранее телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.
Читайте также:
«Это было началом моего конца»: Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный раскритиковал её за вес
«Пустоцветы»: Критик Соседов жестко раскритиковал Валю Карнавал и Клаву Коку
Валя Карнавал покоряет Калифорнию
Элина Позднякова