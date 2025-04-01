«У меня зависимость»: Волочкова откровенно рассказала о своих пристрастиях

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова опровергла слова нарколога и психиатра Василия Шурова о том, что она страдает от алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в разговоре с Ura.ru.
Звезда напомнила, что занимается по три часа в балетном зале и проводит ежемесячно по четыре благотворительных спектакля «Одержимость». Балерина призвала обратить внимание на артистов, которые выходят на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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«Неуважение к сцене и зрителю! А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — пояснила Волочкова.
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Екатерина Коршунова