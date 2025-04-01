«У меня зависимость»: Волочкова откровенно рассказала о своих пристрастиях

Известная экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь. Она держала в тайне факт скорого рождения ребенка до последнего. В 46 лет пианистка впервые стала мамой. Теперь же она дала комментарий по состоянию малышки и даже показала карды с ней в интервью. Фотографии выложили в Telegram-канале «Дни.ру — шоу-бизнес».