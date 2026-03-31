Елену Подкаминскую и Дениса Гущина развели после девяти лет брака
Елену Подкаминскую и Дениса Гущина развели после девяти лет брака. Об этом пишет «СтарХит».
Уточняется, что Гущин сам подал иск о разводе еще в декабре прошлого года. Суд предоставил паре время для примирения, но оно не состоялось. Сегодня, 31 марта, Елена и Денис официально развелись.
Их брак продлился девять лет. У бывших супругов двое детей: дочь Ева и сын Александр. У 46-летней Покаминской также есть дочь Полина от предыдущего брака с бизнесменом Александром Пляцевым.
В личном блоге звезда сериала «Кухня» избегает обсуждения личных вопросов и предпочитает делиться лишь творческими достижениями.
