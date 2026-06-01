Елизавета Боярская раскрыла свою «супермечту»

Елизавета Боярская назвала Ларса фон Триера своей «супермечтой» для съёмок
Актриса Елизавета Боярская в интервью «Собака.ru» назвала режиссёров, с которыми хотела бы поработать в будущем.
Артистка призналась, что её «супермечта» — сотрудничество с датским режиссёром Ларсом фон Триером.
«У нас сейчас в киношколе был семинар по современному кино, смотрели «Меланхолию». Люблю этот фильм. Когда он вышел, я смотрела его в кинотеатре в два часа ночи. После было ощущение, словно меня свинцом накачали. Тяжело, но прекрасно», — рассказала Елизавета.Актриса отметила, что ей нравится работать с молодыми авторами.
«Дебютанты вынашивают историю, она ими продумана, снята в голове сто раз, каждый кадр важен. И ты понимаешь, что актёрская задача — очень бережно отнестись ко всем деталям и помочь режиссёру максимально точно реализовать задуманное», — пояснила она.Среди отечественных режиссёров Боярская выделила Бориса Хлебникова, Наталию Мещанинову, Анну Меликян и других.