«Вот-вот позвонит»: Приёмная дочь Алексея Пиманова помянула отца
Приёмная дочь Алексея Пиманова Дарья помянула отца на 40-й день после его смерти. Соответствующий пост она написала в личном блоге.
Режиссёр-постановщик призналась, что ей трудно поверить в гибель отца.
«Сорок дней... А мне всё кажется, что вот‑вот позвонит... Помолитесь сегодня о папе, пожалуйста, друзья!» — написала она.Ранее Дарья назвала отца «светлым рыцарем» и вспомнила, что его жизненные принципы сложились ещё в детстве — под влиянием романов Александра Дюма.
Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Супруга режиссёра Ольга Погодина сообщила, что причиной смерти стал инфаркт. Сын Пиманова позже отметил: он общался с отцом накануне, и ничто не предвещало беды.