Эпатажный блогер Игорь Синяк сообщил, что грабителей его квартиры в Париже нашли
Полиция Парижа задержала фигурантов дела об ограблении квартиры блогера Синяка
Блогер Игорь Синяк сообщил, что полиция задержала мужчин, которые ограбили его квартиру в Париже. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.
Парень заявил, что уже участвовал в опознании подозреваемых и видел записи с камер наблюдения, которые установили рядом с домом.
«Главное, что исполнителей нашли. Сейчас ищут заказчиков. Дело передают в суд, и мы сможем ознакомиться с материалами», — отметил Синяк.По словам блогера, всего в ограблении участвовали четверо. Двое проникли в квартиру, ещё двое ждали на улице. Игорь лично опознал двоих. Ущерб составил 600 тысяч евро. Злоумышленники вынесли ювелирные изделия и сумки, но имущество владельцу ещё не вернули.
Ограбление произошло в начале 2026 года. Тогда блогер рассказывал, что неизвестные ворвались в дом ночью, приставили нож к горлу и забрали ценности. Воры точно знали, где лежат дорогие вещи.