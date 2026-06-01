Эпатажный блогер Игорь Синяк сообщил, что грабителей его квартиры в Париже нашли

01 июня 2026, 19:38

Полиция Парижа задержала фигурантов дела об ограблении квартиры блогера Синяка

Игорь Синяк (Фото: Instagram* @theigorsinyak)

Блогер Игорь Синяк сообщил, что полиция задержала мужчин, которые ограбили его квартиру в Париже. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.





Парень заявил, что уже участвовал в опознании подозреваемых и видел записи с камер наблюдения, которые установили рядом с домом.

«Главное, что исполнителей нашли. Сейчас ищут заказчиков. Дело передают в суд, и мы сможем ознакомиться с материалами», — отметил Синяк.