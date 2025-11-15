«Пой нормально»: ELMAN рассказал о совете от Доминика Джокера на старте карьеры
Доминик Джокер посоветовал ELMAN убрать бэки и петь «по-настоящему»
Певец ELMAN поделился в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ историей о том, какой ценный совет получил от известного музыканта Доминика Джокера на заре своей карьеры. Об этом сообщает Super.
По словам артиста, после одного из первых публичных выступлений к нему подошёл Джокер и обратил внимание на использование гастрольных атрибутов — бэков, которые, по мнению музыканта, мешали настоящему звучанию голоса.
«У меня было очень много бэков на треке. Доминик подходит и говорит: "Ну ты же классный пацан, ну что ты свой голос закрываешь бэками? Пой нормально. Убери все это"», — рассказал ELMAN.После этой встречи артист переосмыслил подход к исполнению: он стал больше доверять своему голосу, уменьшил использование фонограмм и пообещал петь «по-настоящему», что, по его словам, помогло развить уникальный стиль и уверенность на сцене.