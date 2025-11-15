«Пой нормально»: ELMAN рассказал о совете от Доминика Джокера на старте карьеры

15 ноября 2025, 21:36

Доминик Джокер посоветовал ELMAN убрать бэки и петь «по-настоящему»

ELMAN (Фото: Instagram* / @el_man_official)

Певец ELMAN поделился в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ историей о том, какой ценный совет получил от известного музыканта Доминика Джокера на заре своей карьеры. Об этом сообщает Super.





По словам артиста, после одного из первых публичных выступлений к нему подошёл Джокер и обратил внимание на использование гастрольных атрибутов — бэков, которые, по мнению музыканта, мешали настоящему звучанию голоса.





«У меня было очень много бэков на треке. Доминик подходит и говорит: "Ну ты же классный пацан, ну что ты свой голос закрываешь бэками? Пой нормально. Убери все это"», — рассказал ELMAN.