«Я разрывалась»: Татьяна Буланова объяснила, почему закрыла свой ресторан в Петербурге

15 ноября 2025, 21:14

Татьяна Буланова рассказала о причине закрытия своего ресторана в Петербурге

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

На концерте Радио Шансон Татьяна Буланова откровенно поделилась с журналистами причинами закрытия своего ресторана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Super.





По словам певицы, бизнес перестал быть рентабельным, и продолжать его стало невозможно.





«Он перестал быть рентабельным, было невозможно всё отслеживать. Я постоянно разрывалась между работой и личными делами. В основном этим занимался мой муж. Я же выступала как лицо проекта», — рассказала Буланова.