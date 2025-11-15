«Я разрывалась»: Татьяна Буланова объяснила, почему закрыла свой ресторан в Петербурге
Татьяна Буланова рассказала о причине закрытия своего ресторана в Петербурге
На концерте Радио Шансон Татьяна Буланова откровенно поделилась с журналистами причинами закрытия своего ресторана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Super.
По словам певицы, бизнес перестал быть рентабельным, и продолжать его стало невозможно.
«Он перестал быть рентабельным, было невозможно всё отслеживать. Я постоянно разрывалась между работой и личными делами. В основном этим занимался мой муж. Я же выступала как лицо проекта», — рассказала Буланова.Певица подчеркнула, что на данном этапе не планирует открывать новые бизнес-проекты и полностью сосредоточена на творческой деятельности.
Она отметила, что теперь главной целью является музыка, концерты и взаимодействие с поклонниками, а предпринимательская активность временно отошла на второй план.
Закрытие ресторана, по словам звезды, стало взвешенным и необходимым решением, чтобы сохранить личное время и силы для творчества.