«Энергия потрясающая»: Марат Башаров раскрыл правду об отношениях с Асей Борисовой
Телеведущий Марат Башаров сообщил, что уже пять лет встречается с Асей Борисовой, но пара до сих пор не поженилась. Об этом актёр рассказал в новом сезоне шоу «Ставка на любовь», премьера которого прошла накануне.
В реалити-проекте Башаров поделился подробностями знакомства с избранницей — он влюбился почти с первого взгляда.
«Исходила такая энергия потрясающая, родная, моя, близкая мне», — эмоционально отметил актёр, вспоминая первую встречу с Борисовой.Актриса, в свою очередь, назвала артиста замечательным человеком. Напомним, Марат Башаров раскрыл отношения с Асей Борисовой в ноябре 2022 года. Женщина тогда пришла на премьеру спектакля с его участием, а позже его директор подтвердил их роман. Осенью прошлого года ведущий шоу «Битва экстрасенсов» заявил, что они с Борисовой уже два года как в браке.