«Она была рядом»: Ирина Пегова стала наследницей покойной Людмилы Арининой
Актриса Ирина Пегова стала наследницей имущества народной артистки Людмилы Арининой, ушедшей из жизни в марте в возрасте 99 лет. Об этом в личном блоге сообщил Станислав Садальский.
По словам артиста, Пегова на протяжении восьми лет заботилась о коллеге. В частности, привозила горячую еду, помогала по хозяйству, ежедневно звонила, тогда как родственники, по его утверждению, исчезли и вспомнили о знаменитости только после того, как зашла речь о наследстве.\
«Она восемь лет была рядом», — добавил шоумен.
Людмила Аринина известна зрителям по десяткам фильмов и сериалов — всего в её фильмографии более 80 работ. Последний раз она появилась на экране в 2016 году в сериале «Склифосовский».