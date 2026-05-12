«Она была рядом»: Ирина Пегова стала наследницей покойной Людмилы Арининой

12 мая 2026, 16:51

Актриса Ирина Пегова унаследовала имущество Людмилы Арининой

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Ирина Пегова стала наследницей имущества народной артистки Людмилы Арининой, ушедшей из жизни в марте в возрасте 99 лет. Об этом в личном блоге сообщил Станислав Садальский.





По словам артиста, Пегова на протяжении восьми лет заботилась о коллеге. В частности, привозила горячую еду, помогала по хозяйству, ежедневно звонила, тогда как родственники, по его утверждению, исчезли и вспомнили о знаменитости только после того, как зашла речь о наследстве.\





«Она восемь лет была рядом», — добавил шоумен.



