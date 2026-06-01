«Я испытывала волнение»: Анастасия Волочкова выходит замуж

01 июня 2026, 18:44

Волочкова станет участницей нового сезона шоу «Свадьба вслепую» на «Пятнице!»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова примет участие в новом сезоне реалити-шоу «Свадьба вслепую». Проект выйдет на экраны 11 июня.





Как сообщили «Газете.Ru» представители телеканала «Пятница!», ведущий шоу Роман Каграманов подберёт для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем балерина проведёт с каждым из претендентов неделю.



За это время пара познакомится поближе и проверит совместимость в быту. В финале участники примут решение: остаться в отношениях или расстаться навсегда.

«Идя на церемонию, я испытывала волнение перед моей настоящей свадьбой», — поделилась эмоциями Анастасия.