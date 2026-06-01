«Я испытывала волнение»: Анастасия Волочкова выходит замуж
Волочкова станет участницей нового сезона шоу «Свадьба вслепую» на «Пятнице!»
Балерина Анастасия Волочкова примет участие в новом сезоне реалити-шоу «Свадьба вслепую». Проект выйдет на экраны 11 июня.
Как сообщили «Газете.Ru» представители телеканала «Пятница!», ведущий шоу Роман Каграманов подберёт для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем балерина проведёт с каждым из претендентов неделю.
За это время пара познакомится поближе и проверит совместимость в быту. В финале участники примут решение: остаться в отношениях или расстаться навсегда.
«Идя на церемонию, я испытывала волнение перед моей настоящей свадьбой», — поделилась эмоциями Анастасия.Волочкова добавила, что доверяет выбору ведущего и готова к экспериментам. Премьера нового сезона «Свадьбы вслепую» состоится 11 июня в 19:00 мск на телеканале «Пятница!».