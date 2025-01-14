«Еще в браке ездила»: Седокову заподозрили в романе с женатым хоккеистом, с кем певица изменяла Янису Тимме?

В декабре прошлого года Анна Седокова рассталась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спустя неделю, в день рождения певицы, спортсмен совершил самоубийство, не сумев встретиться с экс-женой и поздравить её. Тело Тиммы было найдено в одном из московских хостелов в ночь на 17 декабря. Все близкие покойного утверждают, что Янис безумно любил свою жену, в то время как она позволяла себе интересоваться другими мужчинами. Что известно о возможной связи Седоковой с тайным избранником расскажет «Радио 1».