«Еще в браке ездила»: Седокову заподозрили в романе с женатым хоккеистом, с кем певица изменяла Янису Тимме?

В декабре прошлого года Анна Седокова рассталась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спустя неделю, в день рождения певицы, спортсмен совершил самоубийство, не сумев встретиться с экс-женой и поздравить её. Тело Тиммы было найдено в одном из московских хостелов в ночь на 17 декабря. Все близкие покойного утверждают, что Янис безумно любил свою жену, в то время как она позволяла себе интересоваться другими мужчинами. Что известно о возможной связи Седоковой с тайным избранником расскажет «Радио 1».
Гордон намекнула на связь Седоковой с женатым
Знаменитый юрист Екатерина Гордон в конце декабря заявила, что Седокова изменяла мужу с известным спортсменом и предсказала, что вскоре станет известна правда о неверности артистки.
«Скоро всплывет история, куда Анька еще в браке в Питер к кому-то ездила. Что там за спортсмен, поговаривают», — рассказала Гордон в соцсетях.
Екатерина не стала раскрывать имя предполагаемого любовного интереса Седоковой. Тем не менее, интернет-пользователи начали активно обсуждать возможного избранника экс-участницы «ВИА Гры». Многие поклонники уверены, что речь идет о женатом хоккеисте Сергее Плотникове.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Отношения Седоковой и Плотникова
34-летний нападающий, представляющий питерский клуб СКА, стал объектом обсуждений после того, как в конце октября 2024 года Седокова посетила Санкт-Петербург. Тогда артистка отправилась на хоккейный матч и активно поддерживала именно эту команду. Анна выступила на ледовой арене и отметила, что «Питер — это город для любви». Ей даже вручили свитер болельщика с номером 16, под которым играет Плотников.
На официальной странице СКА в интернете можно найти множество комментариев о предполагаемой связи между Плотниковым и Седоковой. В социальных сетях пользователи активно обсуждают, что певица, по всей видимости, ждет подходящего момента, чтобы завоевать сердце хоккеиста и разрушить его семью.
«Анька положила глаз на Сережку и ждет, чтобы притихли сплетни о бывшем муже, и сразу перейдет к наступательным действиям», — написали в комментариях.
Кроме того, подписчики начали задавать неудобные вопросы жене хоккеиста Марии Плотниковой. На её странице в социальных сетях фолловеры интересуются, знает ли она о романе мужа с Седоковой.
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Жена Плотникова ответила на слухи о его измене
Сначала Мария не комментировала ситуацию, но затем решила отшутиться. Она заявила, что в курсе связи мужа с певицей и добавила, что у них «любовь втроем».
Сам Сергей Плотников родом из Комсомольска-на-Амуре. Во время тренировок в Хабаровске он познакомился с будущей супругой Марией, которая тогда училась на маркетолога. Пара встречалась несколько лет, и когда Сергею предложили переезд в Ярославль для продолжения карьеры, он сделал ей предложение. В дальнейшем Мария всегда следовала за Сергеем, даже когда его пригласили играть в США.
Супруги состоят в браке уже 12 лет, и в 2019 году у них родился сын Михаил.
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