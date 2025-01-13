Доступ к счетам Яниса: зачем Седокова скрыла поездку в Майами и ее связь с загадочным другом Тиммы Марком

После смерти экс-супруга Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вокруг его имени разразился настоящий скандал. Сразу после похорон спортсмена в СМИ начали появляться различные обвинения в адрес певицы. На днях появилась новая версия — якобы имело место быть «заказное» убийство, организованное самой Седоковой из-за четырех московских квартир стоимостью 180 миллионов рублей. Как живет певица после смерти супруга и что на самом деле произошло с молодым мужчиной расскажет «Радио 1».