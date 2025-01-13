Доступ к счетам Яниса: зачем Седокова скрыла поездку в Майами и ее связь с загадочным другом Тиммы Марком

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
После смерти экс-супруга Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вокруг его имени разразился настоящий скандал. Сразу после похорон спортсмена в СМИ начали появляться различные обвинения в адрес певицы. На днях появилась новая версия — якобы имело место быть «заказное» убийство, организованное самой Седоковой из-за четырех московских квартир стоимостью 180 миллионов рублей. Как живет певица после смерти супруга и что на самом деле произошло с молодым мужчиной расскажет «Радио 1».
По факту смерти Яниса возбуждено дело
Латвийский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти Тиммы. Главным источником этой информации стал «лучший друг» спортсмена Марк Пугачёв, который открыто обвиняет Седокову, утверждая о её прямой причастности к трагедии. Он даже готов дать показания против певицы, однако пока не представил ни одного убедительного доказательства.
Элитные квартиры Яниса Тиммы
По данным некоторых источников, на момент смерти Янис владел солидной недвижимостью. Речь идет о четырех элитных объектах недвижимости в Москве, общей стоимостью 180 миллионов рублей. По мнению друга покойного спортсмена, именно из-за них Анна Седокова могла «свести в могилу» бывшего супруга. Однако нет никаких подтверждений существования этих квартир. Поклонники певицы также обратили внимание на то, что если бы недвижимость действительно существовала, то Янис не провел бы последние дни жизни в дешёвом хостеле.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Кто такой Марк Пугачёв
По некоторым данным, настоящее имя Марка Пугачева — Дмитрий. В медиа он представлен как успешный предприниматель, владелец бизнеса по аренде люксовых автомобилей в Майами. Однако его поведение после трагической смерти Тиммы вызывает серьёзные сомнения. Сразу после инцидента он начал активно продвигать свои социальные сети, делая громкие заявления и публикуя провокационный контент.
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Недавние посты Пугачёва представляют собой фактически серию обвинений в адрес Анны Седоковой. Он утверждает, что она разрушила карьеру Тиммы, использовала его деньги и занимала крупные суммы у других мужчин, а Янис якобы возвращал долги криптовалютой. Кроме того, ещё совсем недавно Пугачёв ставил лайки под постами Седоковой и оставлял восторженные комментарии к её публикациям. По слухам, они даже поддерживали связь и состояли в приятельских отношениях. Теперь же он резко меняет свою позицию, становясь главным обвинителем.
Первые концерты Седоковой и тайная поездка в Майами
По информации телеграм-канала SHOT, певица готовится вернуться к концертной деятельности и уже принимает заказы на выступления. За 40-минутный выход на сцену она запрашивает 1,5 миллиона рублей. Во время гастролей с ней обязательно должна быть охрана, а возможность сделать фото с Седоковой возможна только по предварительной договоренности.
Кроме того, стало известно, что Седокова посетила Майами, свою поездку знаменитость не афишировала.
Пугачёв также прокомментировал это событие и отметил, что артистка пыталась получить доступ к счетам Тиммы в США. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил эту информацию, добавив, что банковские счета супругов были общими.
«Относительно возобновления выступлений — да, почему бы и нет, все-таки скоро будет уже 40 дней с момента смерти Яниса. Не исключено, что она вернется, ей нужно работать. Я знаю точно, что она в начале января летала в Майами, у них были с Янисом совместные счета, она занималась этими вопросами.
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