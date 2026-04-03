«Есть как пустышки, так и гении»: Блёданс не согласилась с Буруновым
Эвелина Блёданс прокомментировала резкое высказывание Сергея Бурунова о современной молодёжи. Об этом сообщает POPCAKE.
Ранее артист заявил, что новое поколение якобы не умеет и не хочет работать, однако Блёданс с таким мнением категорически не согласилась.
По словам актрисы, делить людей по возрасту и обобщать — неправильно. Она подчеркнула, что в каждом поколении есть как целеустремлённые и трудолюбивые люди, так и те, кто избегает ответственности и не стремится развиваться.
Блёданс отметила, что подобное разнообразие она наблюдала на протяжении всей своей жизни — начиная со школы и заканчивая профессиональной средой. По её мнению, всегда существуют как талантливые и мотивированные личности, так и те, кого она называет «пустышками».
Кроме того, артистка уверена: дело вовсе не в поколении, а в воспитании. Она считает, что дети формируют своё отношение к труду, глядя на родителей, учителей и наставников. Именно поэтому, по мнению Блёданс, современная молодёжь вполне заслуживает доверия и способна добиваться серьёзных результатов.
