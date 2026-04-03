«Заготавливает структуры»: Сати Казанова поддержала тренд на ИИ
Певица Сати Казанова на открытии ярмарки современного искусства «Арт Россия» поддержала тренд на использование искусственного интеллекта.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что учится в магистратуре РУДН и ИИ помогает ей структурировать доклады и рефераты. По её словам, сегодня нельзя игнорировать искусственный интеллект, потому что он внедряется во многие сферы.
«Это тоже тренд, который в умелых руках раскрывается. Как нож, который может быть орудием убийства и инструментом, которым можно накормить семью. ИИ — тоже инструмент, и всё зависит от того, как ты его используешь. Мы неактивно, но прибегаем к искусственному интеллекту при создании аранжировок. Он нам заготавливает структуры, но остальное мы всё делаем сами», — рассказала Казанова.